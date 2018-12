Dorados se entrena con una ausencia: la de Diego

p VAN TRES DIAS DE LA PRETEMPORADA Y MARADONA NO SE DEJO VER. EL CLUB QUIERE RENOVARLE POR 6 MESES, PERO COMO NO HUBO NOTICIAS Y YA NO TENDRA MAS EN SU CUERPO TECNICO A LUIS ISLAS, SU CONTINUIDAD ESTA EN DUDA.

E n México muchos se preguntan: “¿Dónde está Diego?” Desde que pisó el país del norte, Maradona no paró de ser noticia y muchas veces no tuvo que ver con sus logros de orden futbolístico. Esta vez, el Diez copó buen espacio en todos los medios aztecas, pero nunca apareció a trabajar en la pretemporada de los Dorados de Sinaloa. El conjunto mexicano ya lleva tres días de entrenamientos sin Maradona al frente del plantel y lógicamente se abre el interrogante sobre si seguirá o no.