Canadá impondrá aranceles de hasta un 50% a los productos de Estados Unidos

Los aranceles del 50% se aplicarán a sectores como el acero, el aluminio, el mobiliario y la confección. Mientras que los del 25% serán al queso, los electrodomésticos y algunos productos del mar. Los gravámenes del 15% alcanzarán, entre otros artículos, a productos electrónicos y herramientas.

Las negociaciones entre ambos países habían avanzado durante las últimas semanas, pero Carney rechazó el viernes la última propuesta de Washington, después de denunciar cambios de último momento que calificó como “injustos, antieconómicos” y que, según sostuvo, ponían en duda la confiabilidad de cualquier acuerdo. “Canadá igualará esos aranceles dólar por dólar para proteger a nuestros trabajadores y empresas”, afirmó entonces.

El gobierno canadiense anunció además un paquete de 7.500 millones de dólares canadienses en medidas nuevas y reforzadas para amortiguar el impacto de la escalada comercial. El programa incluye ayudas para pequeñas y medianas empresas, líneas de financiamiento para garantizar liquidez y apoyo a trabajadores que podrían quedar expuestos por los nuevos aranceles.