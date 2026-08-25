Canadá impondrá aranceles de hasta un 50% a los productos de Estados Unidos

La medida del Gobierno canadiense abarcará alrededor de 700 bienes importados, en la escalada del conflicto entre los dos históricos aliados.
Canadá anunció este martes que impondrá aranceles de represalia sobre productos de los Estados Unidos, que oscilan entre el 15% y el 50%, en lo que supone una escalada en el conflicto comercial entre estos aliados históricos, hasta la llegada de Donald Trump a su segunda presidencia.
La medida que tomó el gobierno canadiense alcanzará a unos 19.940 millones de dólares en productos estadounidenses y abarcará alrededor de 700 bienes importados.
De esta forma, los gravámenes serán del 15%, 25% y 50%, según el tipo de producto, en una represalia que Canadá presentó como equivalente “dólar por dólar” a las nuevas barreras impuestas por los Estados Unidos.
Los gravámenes de represalia entrarán en vigor el 8 de septiembre, un calendario previamente presentado por el primer ministro Mark Carney después de que el presidente estadounidense Donald Trump impusiera el sábado aranceles del 50% a productos canadienses.
Los aranceles del 50% se aplicarán a sectores como el acero, el aluminio, el mobiliario y la confección. Mientras que los del 25% serán al queso, los electrodomésticos y algunos productos del mar. Los gravámenes del 15% alcanzarán, entre otros artículos, a productos electrónicos y herramientas.
Las negociaciones entre ambos países habían avanzado durante las últimas semanas, pero Carney rechazó el viernes la última propuesta de Washington, después de denunciar cambios de último momento que calificó como “injustos, antieconómicos” y que, según sostuvo, ponían en duda la confiabilidad de cualquier acuerdo. “Canadá igualará esos aranceles dólar por dólar para proteger a nuestros trabajadores y empresas”, afirmó entonces.
El gobierno canadiense anunció además un paquete de 7.500 millones de dólares canadienses en medidas nuevas y reforzadas para amortiguar el impacto de la escalada comercial. El programa incluye ayudas para pequeñas y medianas empresas, líneas de financiamiento para garantizar liquidez y apoyo a trabajadores que podrían quedar expuestos por los nuevos aranceles.