Denunciaron por violencia de género a Gonzalo Morales, el jugador de Barracas que le hizo el gol a River

La joven sostuvo además que, mientras convivían, Morales presuntamente la dejaba encerrada con llave en la vivienda cuando se iba a entrenar porque tenía miedo de que ella se marchara. "Viví situaciones que jamás pensé que iba a soportar", escribió.

La publicación estuvo acompañada por fotografías en las que se observan hematomas en distintas partes del cuerpo, entre ellos un ojo derecho completamente morado y un moretón en una de sus piernas, lesiones que, según afirmó, fueron producto de las agresiones sufridas.

Además, difundió capturas de conversaciones privadas de WhatsApp con el futbolista. En esos mensajes, Dinna le recrimina los presuntos hechos de violencia con frases como: "Me cagaste a piñas", "Me pegaste una patada en el orto en México", "Me dejaste un ojo morado" y "Me hiciste mil cosas malas". En las imágenes compartidas, Morales responde únicamente con mensajes breves como "Chau Karen" y "Te amo", sin hacer referencia a las acusaciones.

El posteo también incluye una conversación mantenida el pasado 5 de mayo con la madre del delantero. Allí, Dinna le escribió: "Obviamente, yo creo que vos harías lo mismo si tu hija aparece con el ojo morado". La mujer respondió: "Sí, te entiendo y me pongo en tu lugar como mujer, lo siento en el alma y te pido disculpas". Luego le consultó cuáles eran sus planes y le comentó que Gonzalo le había dicho que otra persona le compraría un pasaje.

Según el testimonio de la denunciante, el miedo no provenía únicamente del futbolista. También aseguró que recibió amenazas por parte de familiares de Morales cuando intentó denunciar los hechos. "Me decían que con plata se arregla todo, que nadie me iba a creer y que, si denunciaba, me iban a venir a buscar", relató. Dinna explicó que esas intimidaciones fueron la principal razón por la que demoró en acudir a la Justicia.

"El silencio solo protege a quien ejerce la violencia, nunca a quien la sufre. Hoy elegí hablar. Ya no tengo miedo de contar mi verdad", sostuvo. También manifestó que hizo pública su experiencia para evitar que otras mujeres atraviesen situaciones similares. "Pedir ayuda no es un signo de debilidad; es el primer paso para salir de la violencia", agregó.

En su publicación, Karen aseguró que la denuncia judicial ya fue presentada. La joven afirmó haber realizado la presentación correspondiente. No obstante, otros medios señalaron que, hasta el momento de la publicación de sus artículos, no habían podido confirmar de manera independiente la existencia de una denuncia formal ante una fiscalía o dependencia policial.

Hasta el momento, ni Gonzalo Morales, ni Barracas Central, ni Boca Juniors emitieron declaraciones públicas sobre las acusaciones.

La denuncia tomó una fuerte repercusión debido al contexto en el que fue difundida. Apenas unas horas antes, Morales había sido la figura del histórico triunfo de Barracas Central sobre River Plate en el Monumental al convertir el único gol del encuentro.

Tras el partido, el delantero celebró el resultado en declaraciones a ESPN. "Para mí y mi familia vale mucho, sabiendo de dónde vengo y dónde hice inferiores", expresó el futbolista, surgido de las divisiones inferiores de Boca Juniors, donde debutó en Primera División en 2022 antes de ser cedido a préstamo.

Morales, apodado "El Toro", se encuentra a préstamo en Barracas Central hasta el 31 de diciembre de 2026. Con el gol convertido frente a River alcanzó los seis tantos con la camiseta del "Guapo". Luego del encuentro festejó con el tradicional Topo Gigio y explicó el motivo: "Mi ídolo es Román. El Topo Gigio fue para él, que también es de Boca", dijo en la zona mixta.