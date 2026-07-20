Lautaro Martínez rompió el silencio: orgullo, gracias y palo a Scaloni

Más allá de eso, Lautaro eligió cerrar su publicación con un reconocimiento para los fanáticos que siguieron al conjunto de Scaloni durante todo el Mundial: "Gracias a toda la gente que nos acompañó en toda esta copa del mundo recorriendo km y km para estar cerca nuestro y a toda la gente que banco desde cada rincón de nuestro país".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lautaro Javier Martinez (@lautaromartinez)