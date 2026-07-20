Lautaro Martínez rompió el silencio: orgullo, gracias y palo a Scaloni

El Toro, quien no entró en la final perdida con España, expresó su desilusión por no haber podido jugar en el partido decisivo.
Lautaro Martínez rompió el silencio después de la final perdida del Mundial 2026 con España donde no sumó minutos, dado que Lionel Scaloni eligió a Julián Álvarez como titular para acompañar a Lionel Messi y después otras alternativas en el banco para ingresar al encuentro.
El delantero del Inter no tuvo minutos después de hacer el gol decisivo ante Inglaterra para clasificarse en la final y, desde su cuenta de Instagram, hizo un balance de la campaña albiceleste. El 9 remarcó el orgullo por integrar el plantel que alcanzó otra definición mundialista y manifestó que se quedó con las ganas de colaborar dentro del campo.
"Lo intentamos, por segundo Mundial consecutivo llegamos a una final del mundo, esta vez no se nos dio", arrancó escribiendo el Toro. Después destacó el sentimiento que le genera vestir la camiseta argentina y aseguró que sigue siendo un orgullo representar al país en la máxima competencia.
Y el mensaje terminó con un palo a Scaloni: “Me hubiese gustado intentar ayudar al equipo ayer adentro de la cancha, pero bueno”. Una reflexión que muchos interpretaron como un reproche y muestra de su frustración por no haber ingresado en el partido decisivo.
Más allá de eso, Lautaro eligió cerrar su publicación con un reconocimiento para los fanáticos que siguieron al conjunto de Scaloni durante todo el Mundial: "Gracias a toda la gente que nos acompañó en toda esta copa del mundo recorriendo km y km para estar cerca nuestro y a toda la gente que banco desde cada rincón de nuestro país".
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