De Mendiguren: "Hay que reforzar reservas"

De Mendiguren señaló a radio Continental que el primer objetivo de su área es "estabilizar la macroeconomía y mantener el nivel de actividad y crecimiento, que es lo que nos va a garantizar de forma sostenida niveles de reserva, que es la verdadera solución a los problemas que tenemos: los planes sociales, la pobreza, y los problemas permanentes de falta de divisas para el desarrollo de la economía".

"Tenemos que actuar rápido y actuar coordinados. Hay que tener tranquilidad, lograr una mejor relación con los organismos internacionales, como ser el Banco Interamericano de Desarrollo, y reforzar reservas", afirmó el funcionario, y precisó que se trata de "un camino difícil, pero uno que el ministro (Sergio Massa) ya ha encarado".

Además, destacó que "la única solución estructural es crecer con fuerza y con una estructura productiva distinta, que permita duplicar exportaciones y un empleo con mayor valor agregado".

"Hoy Argentina tiene una economía muy primarizada, por lo que este es el desafío que le toca a mí área", señaló De Mendiguren.

Asimismo, indicó que "este año vamos a una cifra que espero mantener de US$ 90.000 millones de exportaciones y un superávit comercial de entre US$ 11.000 y US$ 12.000 millones".

Economía le reintegra $ 10.000 millones al BCRA

El Ministerio de Economía le reintegrará este lunes $ 10.000 millones al BCRA como forma de ir reduciendo la deuda que mantiene con la autoridad monetaria. Un "camino de cancelación que procuraremos continuar", indicó el ministro de Economía, Sergio Massa, al anunciar la medida la semana pasada.

"Básicamente, lo que vamos a hacer es no pedir más plata de emisión para financiar al tesoro al Banco Central. Nos vamos a arreglar con los recursos que recaudamos y con financiamiento que podamos conseguir del sector privado", había asegurado Massa en la conferencia de prensa que brindó en el microcine del Ministerio de Economía.

La medida pretende "dar mayor previsibilidad y despejar la incertidumbre" y demás especulaciones de los últimos días.

En lo que va del año, el Banco Central le transfirió al Tesoro nacional unos $ 950.000 millones en concepto de Adelantos Transitorios, aunque el Tesoro le devolvió $ 322.449 millones con parte de los Derechos Especiales de giro (DEG) que le otorgó el FMI.