Dólar blue: bajó a $168 y terminó junio con un alza de 7%

El dólarinformal acumuló un incremento de 7% en junio, la mayor alza mensual desde abril (+10,6%).

En lo que va del 2021 marca un ascenso de sólo dos pesos o 1,2%, desde los $166 del cierre del 2020.

EL DÓLAR OFICIAL

La cotización del dólar oficial cerró este miércoles a un promedio de $ 101,17, con una suba de tres centavos respecto al cierre de víspera, mientras que a lo largo de junio acumuló un avance de $ 1,08, equivalente a un incremento de 1,08%.

En tanto, el dólar contado con liquidación (CCL) hoy marca un alza de 1,8%, hasta los $ 168,68; mientras que el dólar MEP asciende 0,9%, en $165,15 por unidad, en el tramo final de la rueda.

En el sector mayorista, la moneda estadounidense ganó un centavo y finalizó a $95,72, y en los últimos 30 días subió 99 centavos, lo que representó un aumento de 1,04%.

Luego de varios meses de estar planchado, el dólar blue se "despertó" tras una demanda sostenida de ahorristas. El dólar blue subió más que el oficial en junio.

De esta forma, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $131,52 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $166,93.

Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó la jornada con un saldo positivo de alrededor de 100 millones de dólares por su intervención en el segmento mayorista, mientras que en junio acumuló compras por alrededor de 729 millones de dólares.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 352 millones, en el sector de futuros MAE se hicieron US$ 2 millones y en el mercado de futuros Rofex se registró un monto operado de US$ 1073 millones.