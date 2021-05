El asado y las milanesas subieron 70% en un año

El relevamiento realizado por el Isepci señaló que la carne sigue en lo más alto de los aumentos de precios de abril y que la canasta básica subió 3,47% promedio el mes pasado, y en lo que va del año el aumento fue del 17,23%.

El reporte elaborado por Isaac Rudnik y Juan Fresno indicó que una familia de dos adultos y dos hijos pequeños que en diciembre necesitaba $21.825,88; en abril requirió $25,586.23 ($3.760 más) para cubrir los mismo gastos indispensables.

En lo que va del año el rubro de las carnes continúa liderando los incrementos de precios. Desde diciembre pasado, los productos de verdulería aumentaron 8,20%, los de almacén 14,88% y las carnes 25,72%.

Aún cuando hace pocos días la Secretaría de Comercio prorrogó los precios máximos para los cortes populares establecidos desde enero, los autores aseguran que estos siguen ausentes en los negocios de cercanía de los barrios populares.

"Los precios máximos, precios cuidados, distintos programas, que no solo este Gobierno, sino gobiernos anteriores impulsaron, no llegan a los barrios populares", explicó Isaac Rudnik, el director de Isepci, a Diario Popular.

Rudnik explicó: "No existen por dos razones principales. Una es que los acuerdos no incluyen a las cadenas mayoristas y los negocios de barrios se abastecen de estas. En segundo lugar porque no hay control".

Los productos que más aumentaron en el último año

El Gobierno dispuso desde enero que los precios de algunos cortes populares quedarían congelados a valores que en los negocios de cercanía de los barrios populares nunca estuvieron presentes. Según dispuso el Gobierno, los cortes de carne más representativos con un precio hasta un 30% más bajo que en diciembre de 2020.

Así el asado debía estar a $390 el kg, la carne milanesas a $489, la carnaza $359. Sin embargo en abril pasado el kg de asado llegó a los $620, la nalga para milanesas a $690, Paleta $580, carne picada $450, y la carnaza a $500.

Durante los últimos doce meses los mismos cortes subieron: asado (77,14%), carnaza (61,29%), nalga para milanesas ( 72,50%), paleta (61,50%) y carne picada (61,29%).

carniceria.png Variación Interanual de los productos de carnicería, según IBP de Abril 2021.

Además, en lo que va del 2021 entre las frutas y verduras los productos que mas aumentaron está la lechuga (50%), naranja (42,86%), mandarina (25%), acelga (20%) y cebolla (16,58%).

Mientras que en este primera cuatrimestre en el rubro de productos de almacén, los mayores incrementos estuvieron en el aceite mezcla (34,78%), queso cuartirolo (32,43%), yerba (20%), lentejas (14,29%), mayonesa (12,89%) y dulce de batata (11,11%).

El Salario Mínimo Vital y Móvil

En la última reunión del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil se acordó un incremento del 35% a pagar en cuotas, cuyo primer tramo se empieza a pagar en abril, y el último llegará recién en febrero de 2022. Según el informe, este aumento no sólo que no augura recuperación del salario mínimo, sino que seguramente permitirá una nueva pérdida de su poder adquisitivo.

Rudnik asegura que deberíamos tener un salario mínimo de 30000 pesos como mínimo para compensar lo que perdió el poder adquisitivo de los salarios con la inflación de los alimentos.

Además el director del Isepci explicó: "En el último año (2020), la inflación de alimentos estuvo cercana al 50% y en lo que va de este año ya lleva casi 18%. Con lo cual un incremento del 35% que va de acá a febrero ni siquiera cubre lo que se perdió en el año pasado".

El relevamiento que se hace cada mes tuvo lugar en 20 distritos del conurbano bonearense en alrededor de 600 negocios de cercanía a los barrios populares. Toman como indicador los 57 productos de la canasta básica de alimentos.