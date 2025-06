El consumo sigue sin repuntar: las ventas por el Día del Padre cayeron 1,7%

El resultado volvió a ser desfavorable para el comercio minorista, que por tercer año seguido presenta una baja en las ventas para esta fecha. El desplome se suma al descenso del 10,2% en 2024 y del 1,2% en 2023, reafirmando una tendencia continua de disminución del consumo relacionado con el Día del Padre.

El gasto promedio alcanzó los $41.302, una cifra más elevada en términos nominales comparado con el año anterior. Sin embargo, cuando se considera la inflación, esto representa una caída real del 8,9% en el poder de compra de los consumidores. Se notó una notable preferencia por productos más económicos y aquellos que tenían ofertas.

Las estrategias más utilizadas por los comercios incluyeron descuentos por pagar en efectivo y cuotas con tarjeta de crédito, aunque su efecto fue limitado debido a que los consumidores eran cautelosos, tenían ingresos restringidos y estaban altamente endeudados.

diadelpadrecame1.png

De acuerdo con la encuesta de CAME, el 58% de los comercios señaló que el Día del Padre 2025 no tuvo un efecto significativo o sólo provocó un ligero movimiento que no alteró el panorama mensual. Solo un 11,3% afirmó que esta fecha fue crucial para aumentar las ventas.

Un elemento que perjudicó al comercio fue que coincidió con un fin de semana largo, lo que desvió la atención de las compras hacia actividades recreativas y viajes, disminuyendo la demanda en los centros comerciales.

Día del Padre: el desempeño de cada sector

En la comparación interanual, cuatro de los seis rubros medidos presentaron subas, siendo Equipos periféricos, accesorios y celulares el de mayor variación positiva (+9,7%), seguido por Electrodomésticos, artefactos del hogar y equipos de audio y video (+5,8%), Cosméticos y perfumería (+4,6%) y Calzado y marroquinería (+0,6). En cambio, dos rubros presentaron fuertes caídas: Indumentaria (-12%) y Librerías (-8,6%).

Los comerciantes coincidieron en que, pese a ser la indumentaria uno de los regalos tradicionalmente más buscados, el contexto económico limitó el gasto. Las ventas se concentraron en productos en oferta y de menor valor, afectando la rentabilidad y el volumen de las operaciones.

diadelpadrecame2.png

Por el lado de las librerías, el sector mostró una respuesta negativa al Día del Padre, con casos aislados donde la fecha impulsó ventas, pero un impacto general limitado y ventas mayoritariamente flojas. "Esta disparidad parece asociada a diferencias en el tipo de productos ofrecidos, las ubicaciones y las estrategias comerciales aplicadas", señaló el informe de CAME.

"Predominó la búsqueda de opciones económicas, en un escenario marcado por la cautela del consumidor y márgenes muy ajustados. Una tendencia relevante fue el crecimiento de las compras online con retiro en el local, aunque esta modalidad también intensificó la competencia con plataformas digitales, presionando aún más los márgenes del comercio físico", agregó.