El dólar blue cotizó a $265 tras los anuncios de Batakis

En el segmento informal, el dólar blue cerró la semana anterior con una suba acumulada de $31, en el marco de una pronunciada volatilidad cambiaria e incertidumbre económica.

De esta forma, llegó a alcanzar los $285 hace una semana, luego de la renuncia de Martín Guzmán y la llegada de Batakis al Ministerio de Economía. Batakis insistió este lunes con que el tipo de cambio "está en equilibrio", por lo cual descartó una devaluación.

580100-11-07-2022-e7b46b11a764d45f4545d89855b19016.jpg Bajó el dólar blue tras los anuncios de Silvina Batakis.

Por su parte, la cotización del dólar oficial cerró este lunes en $ 134,66, con una suba de 77 centavos con relación al viernes, mientras los dólares bursátiles -contado con liquidación y MEP- marcan bajas de hasta 1,6%.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) cede 1,6%, a $ 296,18; mientras que el MEP pierde 1,1%, a $ 282,97, en el tramo final de la rueda.

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un aumento de 55 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $127,35.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $175,06 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $222,19.

Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó la jornada de hoy con un saldo positivo de alrededor de US$ 80 millones.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 328 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 13 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 220 millones.