El dólar blue se mantuvo estable en una jornada en la que cayeron bonos y acciones

El dólar MEP cede 0,5% a $1.276,23, por lo que la brecha con el oficial desciende al 42,25%. Mientras que el valor del Dólar Contado con Liquidación (CCL) baja 0,18% a $1.302,25 y el spread con el oficial se ubica en el 44,9%.

El valor del billete en el Banco Nación es de $918 y en el promedio de los bancos es de $938,14. En el mercado oficial de cambios, el dólar mayorista sube 50 centavos y cotiza en $899. El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario) cerró estable a $1.468,80.

En los contratos de dólar futuro, la cotización para fines de junio sube un 0,2% a $924, mientras para finales de julio avanza 0,4% a $967. Para fines de agosto escala 0,4% a $1.021,5 y para septiembre trepa 1,2% a $1.077,5. En tanto, los contratos para el cierre del año suben 0,8% a $1.246.

Por su parte, riesgo país trepa 21% en 4 días y, en consecuencia, trepa 77 puntos, hasta las 1.587 unidades.

El Banco Central (BCRA) terminó la rueda de hoy con compras por US$ 20 millones en el mercado de cambios. En lo que va de junio acumula compras por US$ 126 millones y desde diciembre 2023 totaliza US$ 17.372 millones.

El volumen negociado en el día de hoy fue de US$278 millones, el más alto de la semana, aunque sigue siendo demasiado bajo para los niveles que debería tener en esta época del año. Las reservas brutas avanzaron 50 millones de dólares hasta los US$29.416 millones.

Banco Central.jpg La medida fue anunciada este jueves por el Banco Central.

El mercado continúa golpeando a los activos argentinos

Los mercados financieros continúan castigando a los activos argentinos que sufren otra rueda con fuertes bajas a causa de la incertidumbre política y la falta de definiciones concretas sobre el desembolso del FMI y el swap con China que impactan sobre las reservas del Banco Central

Al iniciarse las operaciones de este jueves, los títulos públicos sufren bajas de hasta 7% como en el caso del AE38D que es el papel que el Gobierno le entregó a las compañías energéticas para saldar la deuda acumulada de diciembre y enero.

Por su parte, el AL30D bono de referencia para realizar operaciones de pesos a dólares cae 0,9% y se hunde hasta US$ 51,87. Cabe recordar que el 16 de mayo alcanzó un pico de U$S 59,15 y los analistas especulaban con la posibilidad de que quiebre la barrera de los U$S60.

De esta forma, el Riesgo País sigue subiendo y en estos momentos trepa a 1.558 puntos. El 22 de abril llegó a estar en 1.174 puntos y desde el Gobierno se destacaba la constante caída.

En el mercado accionario la situación es similar. El Merval cede 3,2% con marcadas bajas en el sector financiero: Banco Macro (4,16%), Superville (4%), BBVA (3,87%), Galicia (3,5%), entre otros.

Por su parte, los ADRs de papeles argentinos en Nueva York también experimentas una jornada en rojo: BBVa (4,5%), Galicia (4,2%), Macro (2,7%) e YPF (3,5%).