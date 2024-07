El dólar blue subió $15 y llegó a un nuevo récord al cerrar a $1.465

En lo que va de julio anota una suba de $100 o 7,3%, que se estima superará a la inflación del mes que se dará a conocer mañana viernes por el Indec. De esta forma, la brecha con el dólar oficial se posiciona en 59,1%, nivel máximo desde la devaluación implementada en diciembre por el Gobierno de Javier Milei.

El dólar MEP cotiza a $1.379, por lo que la brecha con el oficial llega al 49,7%. El dólar Contado con Liquidación (CCL) se vende a $1392,85 y la brecha con el oficial se ubica en el 51,2%.

En el mercado oficial de cambios, el dólar mayorista sube $1,5 (0,1%) a $921 por unidad. El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario) escala a los $1.500.

La bolsa porteña opera al alza por quinta jornada consecutiva, mientras los bonos en dólares extienden su rally alcista. Se da en momentos en que el Gobierno busca despejar nubarrones con una nueva letra mediante la cual pasará deuda del Banco Central (BCRA) a las arcas del Tesoro, en camino hacia un esperado levantamiento del cepo cambiario.

Mientras que el índice líder S&P Merval de la bolsa porteña sube 0,2%, a 1.693.349 unidades, por recompras lideradas sobre papeles financieros y energéticos.

Los bonos en dólares operan con mayoría de alzas de hasta 2%, liderados por el Global 2029 y seguido del Global 2046 (+0,9%) y el Bonar 2035 (+0,8%). E

En ese contexto, el riesgo país cae 0,5% a 1.469 puntos básicos, según la medición de J.P. Morgan.

Mientras el dólar llegó a un nuevo récord, Caputo vaticinó que el peso se va a fortalecer

Con el dólar en nuevos niveles récords, el ministro de Economía, Luis Caputo, pronosticó que el peso se va a fortalecer.

"En la competencia de monedas, el peso se va a fortalecer por un problema de escasez. La base monetaria amplia es la oferta total de pesos, es el total de los pasivos del BCRA", dijo el jefe de Economía.

Explicó que “cuando hay mucha inflación y cuando la tasa es muy alta vos no querés tener ni un peso porque se te desvaloriza. La demanda de dinero colapsa".

"La demanda de pesos se está recuperando. Que suba la base monetaria es lo que nosotros queremos ver. Si antes tenías 1.000 pesos en el bolsillo, ahora vas a querer tener 10.000. Esos pesos que vos tenés ahora, el BCRA ya no los tiene que retirar del mercado y remunerarlos, es decir, no es emisión. Que suba la base es positivo, no negativo", dijo Caputo.

Además, el ministro dijo que espera “fondos frescos” del FMI una vez que se cierren las negociaciones que recién empiezan. Aseguró que el Fondo Monetario "recibió con beneplácito el nuevo programa monetario y lo aprobó en 48 horas”. Sobre un nuevo acuerdo, dijo: “Estamos empezando hablar del nuevo acuerdo, pensar (en llegar a un acuerdo) en septiembre es mucho, pero seguro este año”.