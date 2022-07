El dólar blue tuvo una fuerte baja y se ofreció en $315

Los mercados también reaccionaron en forma positiva.

Como el dólar mayorista opera a $131,12, la brecha con el blue se ubica en 14%, tras haber trepado al 160% el viernes de la semana pasada, su máximo en 40 años.

La cotización del dólar oficial cerró este jueves en $137,86, con una suba de 28 centavos en relación con la víspera, mientras los bursátiles -contado con liquidación y MEP- marcan bajas de hasta 5,8%.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) baja 5,6%, a $ 320,40; mientras que el MEP retrocede 5,8%, a $ 304,53, en el tramo final de la rueda.

El dólar se fortalece y complica a otros países, como Argentina y Chile. Bajó el dólar blue.

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un aumento de 21 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $131,12.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $179,22 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $227,47.

En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota del 45%- se ubicó en $ 241,25.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 352 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 748 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 2741 millones.

El riesgo país argentino caía este jueves 8,6% a 2.443 unidades, mínimos desde principios de julio.