El ministro explicó que el nuevo modelo Ranger "no va solamente a abastecer el mercado interno", sino que "va a abastecer el mercado regional" y permitir que "siete de cada diez vehículos de los que se producen en esta planta sean trabajo argentino vendido al mundo, y que se hace a partir de la construcción de una política de Estado".

A su vez, sostuvo que "el camino de la Argentina es el de vender trabajo de nuestra gente al mundo, para no depender de nadie, para no tener que pedir prestado, para no andar como mendigos, sino simplemente para hacer valer nuestra fuerza, nuestro esfuerzo y nuestra inversión".

"No es solamente la fabricación de esta hermosa camioneta que empieza hoy a producirse acá. Es mucho más. Cada proyecto que agrega valor, que genera reservas, nos hace más fuertes como Nación", sostuvo el titular del área económica.

Inicio de producción IV (1).jpg

En el acto también estuvieron el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren; los presidentes de Ford Sudamérica, Daniel Justo, y Ford Argentina, Martín Galdeano; y el secretario general de Smata, Ricardo Pignanelli.

De Mendiguren resaltó que "esta política sectorial potente, que ya muestra los resultados concretos de producción, de exportación, de empleo, se enmarca en una política general de desarrollo que Sergio Massa ha condensado en el Plan Argentina Productiva 2030 y muestra el camino para duplicar nuestras exportaciones, crear 100 mil empresas nuevas, y más de 3 millones y medio de puestos de trabajo formales privados en los próximos dos períodos presidenciales".

Por su parte, Martín Galdeano, presidente de Ford Argentina, agregó: “Quiero agradecer y felicitar especialmente a todo el equipo de Ford Argentina y Sudamérica, sindicatos y nuestra cadena de valor. Fueron más de dos años de arduo trabajo para concretar este ambicioso proyecto que transformó completamente a nuestra Planta Pacheco, donde hoy estamos fabricando la nueva generación global de Ranger para abastecer a los mercados de la región”

Gracias a la incorporación de tecnología de vanguardia y procesos de manufactura 4.0, Pacheco es ahora una planta digitalizada y conectada, con las últimas tecnologías y procesos globales de fabricación, en línea con otras plantas de Ford, y posicionándose como una de las fábricas automotrices más avanzadas de Sudamérica.

Massa 2.png

La empresa también precisó que el proyecto de inversión de Ford para fabricar la nueva generación de Ranger en Argentina, además de la completa transformación de su planta, contempló a su vez un incremento de 70% de la capacidad instalada para poder producir 110.000 pickups por año, de las cuales el 70% estarán destinadas a la exportación.

Asimismo, contempla un plan de localización de autopartes al que se destinó alrededor del 30% de la inversión, y la fabricación de una nueva familia de motores.

La Nueva Ranger será lanzada en breve en los mercados de Sudamérica. Es una pickup completamente nueva, que reemplaza a la Ranger que se vendió hasta ahora y, según Ford, es la mejor Ranger de todos los tiempos por su nivel de tecnología inédito en el segmento, performance, robustez y calidad.