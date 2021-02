La balanza comercial volvió a ser superavitaria en enero

La suba obedeció a un incremento interanual de los precios de las exportaciones de un 10,7 por ciento respecto de los de doce meses atrás, que compensó la caída del 3,1 por ciento en las cantidades.

En el primer mes del año hubo un aumento interanual tanto en las exportaciones como en las importaciones: en el primer caso, con US$ 4.912 millones, fueron 7,3 por ciento superiores a las de enero de 2020, en tanto los US$ 3.844 millones de las importaciones representaron un alza del 8,7 por ciento.

balanza (2).png Balanza comercial: evolución de las exportaciones y las importaciones.

El incremento de las exportaciones se concentró exclusivamente en las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOI), que subieron 49,5 por ciento, en tanto hubo bajas del 30 por ciento para los Productos primarios (PP) y 1,4% tanto para las manufacturas de origen industrial (MOI) como para los combustibles y energía (CyE).

Las importaciones aumentaron 8,7% respecto a igual mes del año anterior (309 millones de dólares), por subas en las cantidades y en lo precios de 7,3% y 1,4%, respectivamente. Todos los usos económicos registraron variaciones positivas, salvo los combustibles y lubricantes (CyL), que disminuyeron 14,7%. Los bienes de capital (BK) subieron 12,2%; bienes intermedios (BI), 14,2%; piezas y accesorios para bienes de capital (PyA), 2,5%; bienes de consumo (BC), 3,9%; y vehículos automotores de pasajeros (VA), 41,1%.

Las exportaciones netas de los principales productos y subproductos derivados del cultivo de la soja (porotos de soja, excluidos para siembra; aceite de soja en bruto; harina y pellets de la extracción del aceite de soja; y biodiésel y sus mezclas) registraron un superávit de 1.672 millones de dólares, 761 millones de dólares superior a enero de 2020.

Brasil volvió a ser el principal socio comercial, con 823 millones de dólares de exportaciones y 760 millones de importaciones, seguido por China (US$287 millones y US$ 871 millones), Estados Unidos (US$ 270 millones y US$ 348 millones) e India (US$ 411 millones y US$ 66 millones).