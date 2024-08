Los pañales en Argentina ya cuestan el triple que en otros países del mundo

El relevamiento pertenece a la consultora Javier Miglino y Asociados, que midió el precio de los pañales descartables en más 1.200 comercios de todo el país en grandes bocas de venta (Disco, Jumbo, Coto, Carrefour, Diarco, La Anónima, Día, Vea), en la cadena de supermercados chinos y en negocios de barrio.

Según determinó el informe, el envase de 20 unidades tiene un valor promedio de $18.000 o US 19 aproximadamente (dólar oficial $ 960 según cotización del 22 de agosto); en tanto que el paquete de 48 unidades cuesta $25.000 o US 27 y el de 50 unidades se eleva a $28.000 o US 30.

Ese mismo producto en sus tres presentaciones (de 20, 48 y 50 unidades) cuesta en Dubai 17, 25 o 28 dólares; en Alemania 14, 16 y 18 unidades de la moneda estadounidense; en Estados Unidos 13, 15 y 18 dólares; en Francia e Italia 14, 16 y 18 dólares y en España 13, 15 y 17 dólares.En Brasil y México, en tanto, el valor promedio que alcanzan los pañales descartables para bebés alcanzan los 9, 10 y 11 dólares y 8, 9 y 10 dólares respectivamente.

"Quedó acreditado que al calor de los terribles aumentos de todo tipo que ocurrieron en los supermercados y otros negocios de la Argentina a partir de enero de 2024, todas las empresas maximizaron los aumentos mostrando una voracidad nunca vista", explicó el informe."En el caso particular de los pañales, al subir los precios a niveles que superan la imaginación, forzaron a mucha gente a volver al pañal de tela", indicó Miglino en diálogo con este diario. "Hay casos sorprendentes como el de la cadena Disco, que vende un paquete de pañales marca Huggies clásico de 50 unidades a 30.200 pesos", agregó.

Según explicó la entidad, para el trabajo se consideró un paquete grande promedio para los talles M, G y XG; es decir para un bebé de 6 meses, 1 año y 1 año y medio. Siempre en paquetes grandes de 48 a 55 pañales, que son los que compran los padres porque saben que cuestan más baratos en proporción.

Ante esta situación Miglino recomendó comprar solo lo indispensable. "Es obvio que con los pañales no se puede escatimar cantidad y calidad pero invitamos a los padres a usar los pañales con la mayor racionalidad posible porque los empresarios, desde fabricantes e importadores a supermercados mayoristas y minoristas, han tomado un dólar de arranque de 3.000 pesos en enero de 2024 y jamás ajustaron el dólar a los valores reales", aconsejó.

"Por eso seguimos teniendo los precios más caros del mundo, sean de un auto base cero kilómetro, de teléfonos celulares y notebooks, de arroz, papel higiénico y fideos o zapatillas y pañales", concluyó.