En diálogo con Radio con Vos, el titular de Hacienda describió: “La situación es así: por un lado hemos tenido acuerdos con un número de acreedores, hubo un diálogo constructivo, pero hay un grupo de inversores muy importante con el que no y en un momento dejaron de negociar, plantándose en una situación que Argentina no podía sostener”.

En esta misma línea, Guzmán dejó en claro que no tienen intenciones de “confrontar” y que el objetivo es alcanzar “un acuerdo con BlackRock” -el grupo en cuestión-.

“Esperamos que en los próximos días haya un comunicado en contra y después se tomen un tiempo para decidir. Hicimos el máximo esfuerzo dentro de lo que podemos cumplir. Si no pudiéramos cumplir no tendría sentido. Con ese sector existió diálogo pero no nos pusimos de acuerdo”, sostuvo el funcionario.