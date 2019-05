Qué son los mercados emergentes

La recategorización le va a permitir a las empresa privadas argentinas, tanto las grandes compañías como a las PyMes, financiarse a una tasa menor y esto es importante porque uno de los grandes obstáculos para el crecimiento de las empresas es que el crédito es caro.

¿Qué es un mercado emergente?

También conocidos como economías emergentes o países en desarrollo, los mercados emergentes son las naciones que están invirtiendo en mayor capacidad productiva para diversificarla. Son importantes porque impulsan el crecimiento en la economía global.

En teoría, los mercados emergentes se están alejando de sus economías tradicionales, basadas en la agricultura y la exportación de materias primas. Los líderes de los países en desarrollo desean crear una mejor calidad de vida para su gente. Se están industrializando rápidamente y están adoptando un mercado libre o una economía mixta.

Cinco características de los mercados emergentes

1) En primer lugar, tienen un ingreso per cápita inferior al promedio. El Banco Mundial define a los países en desarrollo como aquellos con un ingreso per cápita bajo o medio bajo de menos de US$ 4.035.

2) Los bajos ingresos son los primeros criterios importantes porque esto proporciona un incentivo para la segunda característica, que es un crecimiento rápido. Para mantenerse en el poder y ayudar a su gente, los líderes de los mercados emergentes están dispuestos a emprender el cambio rápido hacia una economía más industrializada.

3) La veloz transformación social conduce a la tercera cualidad, que es la alta volatilidad. Eso puede provenir de tres factores: desastres naturales, choques de precios externos e inestabilidad de la política interna. Las economías tradicionales que dependen de la agricultura son especialmente vulnerables a los desastres ambientales y climáticos, como los terremotos en Haití, los tsunamis en Tailandia o las sequías en la Argentina. Pero estas catástrofes pueden sentar las bases para un desarrollo comercial adicional como lo hizo en Tailandia.

Además, las naciones emergentes son más sensibles a las fluctuaciones de moneda volátiles, como los que afectan al dólar. También son vulnerables a los cambios de los productos básicos, como los del petróleo o los alimentos.

Otro ingrediente que afecta la conflictividad se advierte cuando los líderes de los mercados emergentes emprenden los cambios necesarios para la industrialización, porque muchos sectores de la población sufren, como los agricultores que pierden sus tierras. De no encontrarse una rápida solución, esto podría conducir a disturbios sociales, rebelión y cambio de régimen. Los inversores podrían perderlo todo si las industrias se nacionalizan o el gobierno incumple su deuda.

4) Este crecimiento requiere mucho capital de inversión. Pero los mercados de capital son menos maduros en estos países que los mercados desarrollados. Esa es la cuarta característica. Simplemente no tienen una sólida trayectoria de inversión extranjera directa. A menudo es difícil obtener información sobre las compañías que cotizan en sus mercados de valores. Puede que no sea fácil vender deuda, como bonos corporativos, en el mercado secundario. Todos estos componentes aumentan el riesgo. Eso también significa que hay una mayor recompensa para los inversores dispuestos a hacer la investigación a nivel del suelo.

5) De tener éxito, el rápido crecimiento también puede conducir a la quinta cualidad, que es el rendimiento superior al promedio para los inversores. Esto es así porque muchos de estos países se centran en las exportaciones ya que no tienen demanda interna. Es esta cualidad la que hace que los mercados emergentes sean atractivos para los inversionistas.