Recesión: en el conurbano dos tercios de las personas no llegan a fin de mes

El estudio -realizado por Reyes-Filadoro- se enfocó en distrito más poblado del país, puntualizando que “dos tercios de los bonaerenses encuestados no llegan a satisfacer sus necesidades básicas y casi un tercio se ubica en situación de emergencia económica”, a lo que se suma que “un 30% indica estar endeudado, especialmente las personas de menores ingresos”.

La directora de la consultora, Florencia Filadoro, expresó, que “lo que se ve es una situación, desde el punto de vista económico y social, bastante compleja” precisando que el principal problema del país que señalan los encuestados está vinculado a la economía, mencionando la inflación, el bajo salario, el desempleo, entre otros.

En cuanto a las estrategias elegidas por las familias para hacer frente a la crisis, indicó que “las personas nos hablaron de la eliminación de gastos de forma forzada, ya sea desde ropa o calzado; cuestiones más lúdicas, como ir a comer afuera u organizar una salida con amigos, al cine, al teatro, un recital; y después ya cuestiones más complejas como la restricción de cierto tipo de comidas, como carne y yogures”.

Un aspecto que agrava la difícil situación económica es la inestabilidad laboral que pone en jaque los ingresos. En ese sentido, Filadoro detalló que “un 64% de personas están inseguras de poder mantener su empleo de acá a un año”, mientras que el estudio aportó que “el 76% considera que las oportunidades de empleo en Argentina son malas”.

Las más afectadas son las mujeres

Al segmentar el panorama por género, en el informe se observa que las personas más afectadas por la recesión económica son las mujeres, ya que se desprende que “el 32% de las mujeres está buscando empleo activamente y el 70% se siente insegura de poder mantener su fuente de ingreso en los próximos 12 meses”.

En esa línea, la encuesta reveló que “la economía es la principal preocupación para el 32% de las mujeres, comparado con el 18% de los hombres”, frente a lo que sumó otro dato alarmante al indicar que “el 47% de las amas de casa declara estar ‘muy endeudada’”.

La situación de los votantes de La Libertad Avanza

El contraste en la coyuntura actual lo marcan los votantes de La Libertad Avanza (LLA) sobre los que la consultora aseguró que “en general, gozan de una mejor situación económica que el resto”, remarcando que “el 59% de las personas que votó a Patricia Bullrich y el 47% que votó a Milei en la primera vuelta, alcanzan a cubrir sus necesidades básicas”.

En este marco, puntualizó que “aunque el nivel de aprobación de la gestión del gobierno nacional no supera la mitad de los encuestados en el conurbano (39%), los votantes de Javier Milei conservan el optimismo”. Sin embargo, advirtió que “un cuarto de sus votantes cree que las medidas adoptadas hasta ahora benefician a la clase alta”.

La corrupción política es la causa de la pobreza

Al consultar por la principal causa que explica la pobreza, el relevamiento arrojó que casi la mitad de los entrevistados (48%) se lo atribuye a la corrupción política, mientras que en segundo lugar aparecen los problemas estructurales de la economía con un 20%.

Al respecto, Filadoro sostuvo que “no sé si es para sorprenderse tanto en realidad, porque recordemos que la elección del año pasado, no de casualidad, la población argentina eligió a un dirigente que viene completamente ajeno de la política”.

Por otro lado, el análisis afirma que “a pesar de la dura derrota sufrida por el peronismo en las elecciones de 2023 y del daño reputacional que ha sufrido ese espacio en los últimos años, el peronismo se mantiene como la fuerza política que genera mayor adhesión ciudadana en el conurbano, ya que 20% de los consultados se identificó con dicha fuerza”.

Además, reflejó que “con 49% de imagen positiva, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner es la dirigente mejor evaluada, especialmente por las personas que no llegan a fin de mes (59%), las personas que están muy endeudadas (66%) y quienes desaprueban la gestión del gobierno nacional (73%)”.

Al explicar la notoria consideración que sigue teniendo la ex mandataria, la directora de la consultora expresó que “yo creo que Cristina, mal que mal, siempre estuvo presente, no tan activa como otras veces naturalmente, pero de toda la palestra de dirigentes peronistas o kirchneristas fue una de las que más apareció en el último tiempo, lo que me parece que en cierta forma estos números lo reflejan”.

Con información de NA