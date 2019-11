A un paso de ir a juicio un policía que pateó y mató

El fallo fue dictado por la Sala VII del mencionado tribunal, integrada por los jueces Mariano Scotto, Mauro Divito y Juan Esteban Cicciaro, quienes confirmaron lo resuelto en primera instancia por la jueza de instrucción Yamile Bernan, que había entendido que el policía había actuado con la intención de provocar lesiones a su víctima para reducirlo aunque finalmente le provocó la muerte.

De esta manera, el oficial inspector Esteban Armando Ramirez, de 42 años, quedó a un paso de ir a juicio oral procesado -pero sin prisión preventiva- por el "homicidio perterintencional" de Jorge Martín Gómez, de 41, delito que prevé una pena de entre tres y seis años de cárcel.

También quedó firme el embargo por dos millones de pesos que había trabado sobre los bienes del efectivo policial la jueza Bernan, quien, al momento de procesarlo, calificó la patada aplicada por el imputado como "fulminante".

Cabe rememorar que el hecho ocurrió el 20 de agosto pasado, alrededor de las 7:20, en Carlos Calvo al 2600, en Capital Federal, donde Gómez interrumpió el tránsito armado con un cuchillo, situación que fue denunciada al 911 por una pasajera de un colectivo.

Según se ve en el video que captó la secuencia, poco después, a las 7:43, llegaron al lugar dos policías en motocicleta, quienes se acercaron a Gómez, mientras que este ocultaba sus manos en la espalda.

Al ver que no deponía la actitud y que avanzaba hacia él, Ramírez le lanzó una patada al pecho, por lo que el sospechoso cayó derribado hacia atrás, golpeó su cabeza en el asfalto y, según la autopsia, murió a raíz de ese golpe que le causó un traumatismo craneoencefálico.

"Ramírez no actuó en cumplimiento del deber ni en el marco de una legítima defensa, como lo argumenta su asistencia técnica, en tanto no observó los límites normativos que rigen la actividad policial, de modo que su conducta no puede ser justificada", señaló el fallo.

Asimismo, la Cámara sostuvo: "En el caso, no se observó la gradualidad que la situación imponía, conforme a su dinámica y al tiempo de actuar, a partir del conocimiento de las particularidades que tenía ante sí, lo que se tradujo en un proceder intempestivo y en ese momento innecesario".

De esta manera los jueces explicaron que resultó "claro" que el deber del imputado era "intervenir para que Gómez no prosiguiera en su conducta", en tanto que aclararon que "cuando el imputado descendió de su motovehículo, la víctima no esgrimía el arma, sino que, por el contrario, en una actitud pasiva, la tenía escondida detrás suyo".

Según los camaristas, "Ramírez debió evaluar con mayor reflexión la situación antes de patear intempestivamente a la víctima, frente al estado de intoxicación de ésta".

Los jueces opinaron que la conducta del efectivo "no se ajustó a los lineamientos impuestos por la ley" e hicieron mención a que, ante una situación como ésta, la Policía debe tomar "medidas idóneas" y que "debe adoptarse la menos lesiva para el individuo y no resultar excesiva, de modo que no implique una lesión desproporcionada respecto del resultado perseguido".

"La acción emprendida por Ramírez se revela inadecuada, pues aun cuando se considere que la patada no era inapropiada, en aras de neutralizar el peligro que puede representar una persona con un cuchillo, su producción no resultó adecuada", destacó el fallo.

En otro párrafo, los camaristas afirmaron que que Gómez la recibiera en el estómago para así ‘doblarlo’ y que se desprendiera del cuchillo, como lo ha sostenido en su declaración indagatoria, pues las imágenes demuestran que el impacto se habría producido por arriba de esa región, sin conseguir tal propósito y por el contrario, motivó que Gómez cayera hacia atrás".

El abogado querellante de la familia de Gómez, Ignacio Trimarco, se mostró conforme con el fallo.