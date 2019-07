Alberto Fernández declaró por sus dichos sobre el Memorándum con Irán

"Me preguntaron por declaraciones públicas mías sobre el Pacto de Irán. Todos saben que he sido crítico de eso. Saben todos que no estuve de acuerdo con esa medida y que he dicho una y mil veces que es una cuestión política y no judicial", dijo Fernández a la salida de los Tribunales de Retiro.

"Mi mayor cuestionamiento es haber cedido, en el pacto, la jurisdicción argentina en favor de una comisión internacional formada por cinco personas. A partir de allí, interpreté, que podía ayudar al encubrimiento", aseguró el candidato presidencial y agregó: "Lo que yo le recomiendo al abogado de la querella es que vuelva a estudiar los principios elementales del derecho procesal, porque un testigo es alguien que conoce a través de sus sentidos, no alguien que opina".

La decisión del magistrado surgió luego de que el ex jefe de Gabinete ratificara sus críticas al pacto que firmó su actual compañera de fórmula, Cristina Fernández, con el país islámico, y que luego fue declarado inconstitucional por el Congreso argentino.

Bonadio, que tiene a su cargo la denuncia por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA iniciada por el fallecido fiscal Alberto Nisman, ya había pedido el desafuero y la prisión preventiva contra la actual senadora de Unidad Ciudadana, acusada en un primer momento de traición a la Patria por la firma de ese tratado de entendimiento, aunque luego la carátula fue cambiada a "encubrimiento agravado, estorbo de un acto funcional y abuso de autoridad".

Si bien la causa pasó a manos del Tribunal Oral Federal 8, que prepara el juicio contra la ex presidenta, Bonadio todavía puede pedir medidas de prueba en el marco de la instrucción.

En ese contexto, el magistrado decidió llamar a declarar a Alberto Fernández, que durante una entrevista televisiva, volvió a criticar el memorándum con Irán, aunque aclaró que, para él, su compañera de fórmula no incurrió en ningún delito.

El pasado 26 de febrero, Fernández también había apuntado al memorándum, y durante una entrevista al periodista Nelson Castro habló de "encubrimiento" como posible motivo de la rubrica del acuerdo con Irán. Bonadio convocó también a Castro para declarar como testigo el jueves que viene.