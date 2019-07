Aguad defendió la presencia de Aldo Rico en el desfile militar

En diálogo con Radio Metro, el funcionario fue consultado por la polémica que generó el ex teniente coronel al desfilar con la boina azul junto a ex combatientes de Malvinas y afirmó: "Aldo Rico tiene derecho a desfilar como ex combatiente de Malvinas. Lo de los carapintada es cosa vieja. Fue un acontecimiento chiquito".

Embed Desfila en silla de ruedas el Teniente Coronel Aldo Rico, de la Compañía de Comandos 602 de Malvinas. pic.twitter.com/lCs8VsZvuE — RICARDO (@rjher) 9 de julio de 2019

"Las Fuerzas Armadas son servidores para su pueblo. Y la gente valora, aunque nos hayan hecho creer que la gente no quería a las Fuerzas Armadas. Estas son otras Fuerzas Armadas subordinadas al poder político. Otra cosa es juzgar los hechos de las Fuerzas en gobiernos no democráticos", manifestó Aguad.

ADEMÁS:

El funcionario expresó que "Aldo Rico no existe en esta parte de la historia", por lo que se "le está dando una importancia. Está magnificando".

"Si quiere desfilar que desfile. ¿Podemos perder este tiempo hablando de Aldo Rico, en este momento que estamos viviendo?", comentó.