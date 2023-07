Alerta y terror por "tranq", la droga que hace estragos

Se trata de una nueva droga que circula con fuerza en las calles de Estados Unidos y encendió las alertas de los especialistas. "Tranq" es un compuesto que contiene xilacina -un potente tranquilizante para animales que es usado por veterinarios desde 1972- y cada vez más personas lo mezclan con otras drogas como heroína y fentanilo, dando lugar a efectos desvastadores y, en muchos casos, la muerte.

"Es la cocaína de los pobres, porque cuesta poco dinero y lo que tiene por sobre eso es que su efecto dura 50 veces más que la cocaína", comenzó diciendo el titular de la Asociación Antridrogas de la República Argentina (AARA), Claudio Izaguirre. Y continuó: "Entre otros efectos, produce alucinaciones muy vívidas, es decir, las alucinaciones que produce Tranq son tan fuertes que convencen a la persona que lo que están imaginando es real".

"Es realmente aterrador porque las voces que sienten son muy intensas y prácticamente imposibles de entender como parte de la imaginación", agregó en diálogo con Diario Popular.

Cabe destacar que si bien está aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos para uso veterinario, la xilacina -un no opioide- no es segura para los humanos, y quienes tienen una sobredosis del medicamento no responden a la naloxona o Narcan, el tratamiento de reversión de sobredosis más común.

Además, la xilacina causa síntomas similares a los de los sedantes, como somnolencia excesiva y depresión respiratoria, así como heridas en carne viva que pueden volverse graves y propagarse rápidamente con la exposición repetida. En tanto, genera ulceraciones con costras, que pueden convertirse en piel escarada y provocar una amputación si no se tratan.

Bajo esta línea, Izaguirre explicó que esta droga le produce a quien la consuma que "esté despierto más de tres o cuatro días", dando lugar a un "deterioro rápido y profundo".

"Es cien veces más adictiva que cualquier otra droga que se conozca. Es decir, tenemos un problema serio con esta sustancia. Si llega a la República Argentina, no tenemos forma de tratamiento, porque, por otra parte, la ley de salud mental impide la internación compulsiva y una de estas personas, que este bajo los efectos de esta droga, necesita ser internada inmediatamente", alertó.

Asimismo, el especialista explayó: "Las personas que rodean a quien ha consumido Tranq se convierten en verdaderos enemigos, en particular quienes son sus familiares. Ya hay más de cien casos en Estados Unidos de personas bajo los efectos de Tranq que terminan asesinando a sus hijos por considerarlos ‘peligrosos’".

"Debe tenerse presente que el poder de esta sustancia hace que la persona desarrolle una esquizofrenia galopante. La persona no logra distinguir la realidad de la fantasía y en forma permanente está buscando enemigos que supuestamente lo están siguiendo", agregó.

Por otro lado, el titular de la AARA se refirió a la posibilidad de que esta sustancia se comience a fabricar en la Argentina. "Debemos tener presente que si pensamos en que el Tranq va a cruzar fronteras, esto no es así. Se trata de una droga de diseño que mediante una receta se fabrica dentro de cualquier territorio, es decir, una cocina aquí en un countrie puede estar fabricando hasta 70 kilos de Tranq por día. Y recuerden que es extremadamente adictiva. La gente busca este tipo de sustancias para tener un ‘viaje’ más placentero o más duradero. Lo que hace Tranq es que el ‘viaje’ sea duradero, pero con consecuencias aterradoras, sobre todo para su grupo familiar", explayó.