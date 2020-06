Claudia Villafañe pide sanción a Diego Maradona por violar bozal legal

Según ella el Diez violó un bozal legal que le impuso en una causa que inició por calumnias e injurias. Pero del lado de Maradona lo que aseguran es que él nunca fue notificado por lo que de ninguna manera violó una ley. El tema de las notificaciones no es nuevo y no es solo de Diego ya que en su momento a su abogado le pasó lo mismo con Villafañe a quien fue a notificar a su casa pero como no era el domicilio en el que estaba no pudo hacerlo. "Claudia Villafañe se presentó ayer por la mañana en el Juzgado que entiende en la causa por calumnias que le inició a su ex marido y pidió que la jueza lo sancione por haber violado el bozal legal.

La suma que le reclama Claudia, en realidad la que impone la Justicia en el caso de haber encontrado culpable a Diego, es proporcional al patrimonio de Maradona por lo que estaríamos hablando de una cifra millonaria que será donada por Claudia para que se siga investigando el coronavirus", dijo Monti ayer en el programa de Marina Calabró.

Desde el entorno de Diego no hablan públicamente pero sostienen que legalmente no hay nada para hacer ya que al no estar notificado el Diez no incumplió ninguna restricción judicial. Maradona habló en un medio en el que dijo que tiene diálogo con su ex mujer pero que ella no es un ejemplo de madre: "Hasta con Claudia hablo. Y hablo de todo y Claudia no es un buen ejemplo de madre. Esto te lo digo yo y asumo lo que quiera hacer Claudia. Pero que no me vengan a romper los huevos con que 'está borracho' o que 'lo manejan'. Manejar, manejo el caño que tengo ahí", y apunta a una Coupé BMW que está estacionada en el garaje de la casa de Bella Vista.

Una nueva batalla en la justicia y habrá que ver quien tiene la razón pero lo que queda claro es que no hay vuelta atrás.