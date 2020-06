El 60% de los consorcistas está debiendo expensas

Según Jonathan Landesman, de Consortium Administración, "un estudio que hicimos un mes atrás reveló que la morosidad era del 55% y en la última recaudación alcanzó 60%".

El especialista indicó que la causa del aumento abrupto del impago de expensas es el "congelamiento total" de los ingresos que sufre mucha gente. "En muchos casos nos llaman para decir que están cobrando cero pesos y que ni siquiera pueden cerrar un acuerdo de pago en cuotas y tenemos a los consorcios haciendo magia porque no puede ir a reclamar a los tribunales hasta que se levante la feria", explicó.

Al describir la difícil situación por la que atraviesan los edificios de propiedad horizontal y sus ocupantes, Landesman señaló que "hay tres tipos de deuda, la que llamo de morosidad que es cuando se debe hasta el tercer mes, luego está la deuda ejecutiva que es cuando pasa a abogados y después la judicial cuando ya no hay espacio para negociar un plan de pagos y va al juez".

"¿Qué está pasando ahora? Que aumentó la morosidad y hay deudas que ya tendrían que pasar a abogados pero como el servicio judicial está en feria extraordinaria siguen impagas", agregó.

"En ese contexto, a la gente que no puede pagar se les suman los deudores crónicos que son los que pagan dos meses, deben tres y vuelven a pagar para que no entren los abogados. Todos se suben al mismo tren de no pagar cuando algunos pueden hacerlo", describió el especialista.

Históricamente un 20% del total de los morosos entra a abogados y de ese 20%, el 5% termina en los pasillos de los tribunales. "Ahora tenemos 60% de morosidad y nadie puede ir a judicial porque está todo cerrado. Entonces, lo que se busca es una mediación para que la gente pague en cuotas, congelando los intereses de la deuda", sostuvo.

"Lo alarmante de todo esto es que el año pasado estábamos hablando de una morosidad del 30% y ahora es del 60%, es decir se duplicó en menos de un año. También preocupa lo rápido del aumento de la morosidad ya que creció un 5% en un mes. El mes que viene cuando hagamos el estudio de vuelta volverá a crecer otro 5%? Si es así se vuelve muy difícil de manejar", consideró Landesman.

Por otra parte, el experto explicó que en pandemia muchas expensas subieron por los gastos derivados de limpieza e higiene. "Tenemos hecho un estudio de evolución de gastos que muestra que los productos de limpieza subieron más en un mes y medio que en los cinco anteriores, a esto hay que sumarle la inflación que y la falta de ajuste de los salarios" .

En este sentido, el especialista destacó que "con los ATP las expensas no subieron tanto y de hecho algunas bajaron. Así y todo, sube el nivel de morosidad".