El Covid-19 golpeó duro en las ventas minoristas

La CAME estimó que "por cada día de aislamiento preventivo en marzo el comercio minorista perdió ventas por 10.360 millones de pesos", al tiempo que "sólo el 24% de los negocios pudo cubrir la totalidad de sus cheques y el 74% de las pymes cree que una vez finalizada la cuarentena tardarán más de cinco meses en volver a la normalidad".

Las cantidades vendidas por los comercios minoristas cayeron 48,7% en marzo frente a igual mes de 2019, medidas a precios constantes. Así surge de la medición de CAME en base a 1.100 negocios de todo el país relevados entre el miércoles 1 y el viernes 10 de abril por un equipo de 30 encuestadores localizados en las capitales del país, Gran Buenos Aires y la Capital Federal.

Las ventas estuvieron muy marcadas por la restricción de circulación de gente y luego la cuarentena que obligó a cerrar a gran parte de los rubros.

En ese contexto, la crisis alcanzó a todos los sectores pero se profundizó entre aquellos que no pudieron trabajar

Según la encuesta realizada a comercios, el 44% no pudo cubrir ningún cheque desde la cuarentena, y sólo un 24% cubrió la totalidad.

En cuanto a las líneas de ayudas y crédito anunciadas, no terminan siendo un gran aliciente para los comercios pymes, ya que las líneas al 24% no las solicitó el 71% de los encuestados, en buena medida porque no creen que las consigan o les parecen costosas. Solo el 3% las obtuvo y sin inconvenientes. Más expectativas hay en las ayudas para pagar salarios, pues el 45% de las pymes consultadas planea solicitarlas.