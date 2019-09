En su alegato, el fiscal Yapur estimó que el testimonio aportado por la víctima, Sofía Otero, más las versiones coincidentes de otros testigos y las pericias psicológicas, dan por probado que Carrasco mantuvo relaciones sexuales consentidas con la denunciante pero que luego la sometió vía anal contra su voluntad, ejerciendo violencia y sin detenerse cuando la joven se lo solicitó.

En el mismo sentido se pronunció el abogado querellante Matías Busso, aunque solicitó una pena de 9 años para el periodista, en atención a que "Carrasco vulneró su esfera de espacio sexual" y que "no pudo no haber escuchado los gritos y no haber visto las lágrimas de Sofía".

ADEMÁS:

A su vez, Otero al declarar en el debate manifestó que el periodista la contactó por Facebook y que luego de un intercambio quedaron en que ella iría al día siguiente al departamento del periodista en Palermo para consumar un encuentro sexual. El 21 de febrero de 2013, antes del mediodía, ella llegó a la cita y luego de esperar unos 40 minutos en un bar a que la hermana de Carrasco abandonara el lugar, subieron y consumaron un acto sexual consentido.

"En un momento quedé boca abajo, pegada al colchón, y entonces me penetró analmente, sin mi consentimiento, con mucha fuerza, y empecé a gritar que parara, que me dolía pero él siguió con más fuerza", describió Otero rompiendo en un llanto que se prolongó durante toda su declaración.

En el alegato, el abogado Busso refirió que, en un intercambio posterior al episodio de Otero y Carrasco, también por Facebook, el periodista reconoció: "sentí culpa por haberte tratado mal", lo que a juicio de la querella representa una confesión de culpabilidad.

Carrasco decidió declarar aunque sin responder preguntas, ni brindar detalles del episodio y dijo: "No soy un violador. La mera aparición de esa palabra es una situación vergonzosa. Puedo tratar mal a alguien o ser irrespetuoso, pero no cometer un delito’. ‘Nunca he recibido una denuncia por violencia de género. Perdí mis trabajos por la denuncia. No soy un persona violenta’", agregó.

En la audiencia de ayer, además del imputado, brindaron sus testimonios Sofía Otero y otra joven que pidió mantener su identidad en reserva, y luego la amiga en común que las contactó, Pilar Franze. También se presentaron ante la jueza Ana Dieta de Herrero, dos amigos de Otero: Carolina Hernandorena y Lautaro Iturrioz, que corroboraron haber escuchado de la víctima la versión del episodio poco después de ocurrido. La jueza y las partes pudieron escuchar a los peritos del Cuerpo Médico Forense, la psicóloga Adela Orgatti y el psiquiatra José Luis Covelli, que realizaron pruebas en Otero y coincidieron en la existencia de un "desborde emocional" y una "situación de estrés" en la joven, entonces de 21 años.