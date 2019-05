Emilia Clarke: "Jamás supe cómo proceder en el final"

Con Juego de Tronos la primera vez admitió que se quedó fría y olvido sus líneas. ¿Qué recuerda de ese día?

- Desde que era muy pequeña, quería ser actriz. Me sentí muy bien frente a una muchedumbre de actores en la escena, lo cual me sería imposible hacerlo frente a unos pocos artistas. Parecía un lugar Zen. Todo lo que me pasaba estaba en su lugar y tenía sentido. Pienso que me gustaba y no lamentaba nada. Somos la suma de nuestras experiencias que crean a las personas. Así que sobreviví ese momento.

Durante siete años fue la única que montaba un dragón y en el primer episodio de la octava temporada, volvió a hacerlo. ¿Que le aconsejaron?

- Recuerdo que tuvimos una prueba de cámara del dragón para esta temporada. Pero la prueba final fue un poco mecánica y fuí moviendolo alrededor. Estuve allí, cuando Kit intentaba que él se viera montar como si lo hubiera montado siempre al dragón. Trató de hacerlo y noté que era una situación anatómica (risas)...en realidad era algo doloroso. Me dijo que no podía entender como lo hacia yo.

Quisiera saber el final...

- (Risas) No se lo contaré.

¿Logró cambiar con su opinión el desarrollo de la temporada?

- Nunca miré más allá de la temporada que estaba haciendo. Mi personaje se desenvuelve cada temporada y adivinar mas allá era muy trabajoso.

¿Pero pensarlo?

- Siempre confié en lo que ellos iban hacer. Nunca tuve predicciones. Solo supe como podría ser y como ellos se conducirían conmigo, pero jamás supimos como procederíamos en el capitulo final. Las veces que tuve alguna idea sobre el tema, estuve siempre equivocada. Mucha gente me ha preguntado como será el final, y yo genuinamente, no tengo la respuesta.

Tengo la teoría que Juegos.. ha hecho muy populares las barbas de los hombres, pero no las trenzas de las mujeres, ¿Que puede decirme al respecto de su cabello y quien trenza las pelucas?

- En el último capitulo tuve cinco diferentes pelucas y cada una de ellas tienen sus nombres. La primera fue llamada ‘Daney’ y es mi favorita. El de Daenery es como si tuviera el cabello de ocho personas (Risas). Recuerdo una vez tratamos de hacer un ‘ponytail’ en la parte de atrás de mi cabeza, pero literalmente probamos una vez y no se pudo hacer. No había un elástico que pudiera rodear mis cabellos, y los técnicos gritaron ‘cortar!’. Y lo hicieron. El peso de mis cabellos hizo que fuera extraordinario y mágico lo que lograron. Y respecto a lo que usted dijo sobre la tendencia de los hombres de dejarse crecer la barba, es una falta exclusiva deJuego de Tronos’. (Risas).