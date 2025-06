Agredieron a Mercedes Ninci mientras cubría la movilización a Plaza de Mayo

"Me agredieron a mí en Pertutti cuando iba al baño. Me quisieron sacar el celular y me empujaron para que me fuera", relató la periodista.

Embed Mercedes Ninci ECHADA de un café por GORILA.

Llegó el día en que no pueden andar por la calle sin sentir el repudio del pueblo por ser cómplices. No digan que no se les avisó. pic.twitter.com/lA0GqDIme7 — M (@MConurbasic) June 18, 2025

"Quiero agradecer a las empleadas del bar que me ayudaron porque me querían romper el celular", agregó. Luego hizo una aclaración y expresó: "No todos son violentos. En Plaza de Mayo hay gente pacífica que saqué al aire para @radiomitre y @mujeresargentinaseltrece sin problema".

En el video que compartió Mercedes Ninci en las redes se puede ver a los militantes gritándole "ensobrada" y cantando a favor de la expresidenta Cristina Kirchner.

image.png

Finalmente, cuando la cronista se dirigía hacia la puerta, recibe un empujón de una manifestante, a quien filma mientras le lanzaba manotazos. “Bueno”, dice Ninci antes de que la grabación se corte.

"Vayan a laburar, como nosotros", se defendió la comunicadora, mientras intentaba salir del lugar. "Esta señora me está empujando", advirtió luego.

El episodio se da en un contexto de alta sensibilidad política, con miles de personas en Plaza de Mayo movilizadas para repudiar lo que consideran una persecución judicial contra Cristina Fernández de Kirchner.

La expresidenta comenzó esta semana a cumplir una condena de seis años de prisión por la causa Vialidad, bajo la modalidad de arresto domiciliario, con tobillera electrónica en su departamento del barrio de Constitución.