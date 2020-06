Escuchas ilegales: el ex juez Oyarbide dijo que se cruzó a Macri en un spa

Oyarbide, quien investigó las escuchas ilegales en la ciudad de Buenos Aires y procesó a Mauricio Macri como miembro de una asociación ilícita en una causa que estuvo a punto de ser elevada a juicio oral, señaló que la nueva denuncia de supuestos casos de espionaje ilegal realizado por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno anterior "tiene algunos puntos de coincidencia".

"Esta nueva causa que se está investigando también tiene algunos ribetes o perfiles que la hacen diferente a la que yo investigué porque esta es mucho más amplia y tiene un peso más intenso", destacó el ex magistrado.

En una entrevista con Radio 10, Oyarbide recordó un encuentro personal casual con el entonces jefe de Gobierno porteño fuera del edificio judicial de Comodoro Py.

"(Mauricio) Macri me increpó en un spa al que yo iba seguido. Un día se apareció envuelto en una toalla y me dijo: Qué pasa conmigo que mi nombre está en todos los diarios. Entonces, yo le contesté: Yo atiendo en Comodoro Py", contó el ex juez federal.

Al respecto, Oyarbide remarcó: "Macri de tonto no tiene nada. Me increpó, casi una apretada, pero yo le contesté con mucha mansedumbre".

Tras recordar ese hecho, el ex magistrado reflexionó sobre la causa de espionaje ilegal que él instruyó, al afirmar que esa "causa hizo todo su recorrido y llegó hasta dos veces a la Corte Suprema de Justicia donde se ratificó lo actuado, pero luego fue destrozada".

"En esa causa, que estaba en el juzgado que ahora tiene (Sebastián) Casanello, creo que intervino Harry Potter porque es inexplicable como sacaron a Macri de la causa; despareció de la causa de las escuchas donde yo le había asignado el cargo de miembro dentro de toda la asignación ilícita", fustigó Oyarbide.

En esa línea crítica con el Poder Judicial, continuó: "No se entiende como puede tener una causa todo su recorrido procesal, pasar por las manos de prestigiosos juristas y luego de pronto la Cámara de Casación advierte que no podía haberse investigado las escuchas porque no era un delito de acción público. Se derrumbó toda la biblioteca del derecho".

"En esta nueva causa de espionaje ilegal espero que se tenga éxito y que se pueda demostrar que estas personas hicieron un mal uso del poder público para obtener una ventaja ilegal y criminal", añadió.

A los pocos días de haber asumido como presidente en 2015, Mauricio Macri fue sobreseído en la causa por las escuchas telefónicas por el juez Casanello.