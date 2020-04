Famosos cuentan sus experiencias en cuarentena

No obstante, no todo fue felicidad porque el recibimiento de las niñas se vio opacada por una profunda reflexión de la blonda, la cual estuvo cargada de indirectas para el ex futbolista. "Admiro a esos padres que a pesar de estar separados, hoy en esta situación salen a hacer las compras de necesidad básica para proteger a los suyos, sus hijos y claro, la madre de los mismos; quien los acunó en su vientre durante 9 meses, amamantó y crió con tanto amor, quien daría la vida por ellos", comenzó.

Al mismo tiempo que indicó que admira "a aquellos que se ocupan de que sus hijos mantengan sus formas y centro de vida por encima de todo" y añadió "a quienes entienden y fomentan la importancia de que los niños pasen el equivalente de tiempo con su mamá y papá, hasta quizás más con su mamá porque madre, hay una sola dicen".

"Admiro a esos padres que no especulan con la plata y los tiempos de los niños cuál trofeo de guerra o como en una competencia. Quienes en vez de castigar eternamente a quien dejó sin quererlo o se desenamoro y hasta quizás, se equivocó... Aquellos que insisten sin límite en ‘demonizar’ al otro padre para sentirse más ‘poderoso’ o ‘menos dejado’", concluyó sumamente picante Nicole.

Otro de los famosos que aprovecho la ocasión para hacer una reflexión fue Ricardo Darín, quien explicó cómo está viviendo esta cuarentena y analizó la situación de aquellos trabajadores que deben salir a ganarse el pan de cada día.

"La incertidumbre es algo que nos preocupa a todos; no quiero ser pesimista, pero todos los días vivimos momentos de duelo", manifestó en diálogo con TN. Además destacó que "por momentos, nos sentimos conformes porque, al parecer, esta medida está dando resultados, pero lo que está por venir no lo conoce nadie y todos estamos pendientes de la información" y explicó que tiene "una gran preocupación por el momento en el que este virus llegue al Conurbano, a los lugares donde la gente no esté bien preparada como algunos privilegiados, como yo o algunos de nosotros", señaló.

"Nosotros somos privilegiados. Porque el aislamiento es un privilegio: si podés quedarte en tu casa y aguantar este tsunami, que no tenés que salir a la calle para darle de comer a tu familia, entonces sos un privilegiado, pero hay mucha gente que no está en esa situación", completó.

Por otro lado, Coco Sily dialogó con Bendita TV sobre una causa de fuerza mayor que lo obligó a romper la cuarentena, aunque advirtió que fuera de ese episodio en particular no se "no me muevo. Voy a hacer solo las compras y extraño mucho a mis hijos, encima los tengo a todos cerca, pero no voy".

Mientras que sobre el momento en el que rompió la cuarentena, Coco indicó que le "pasó una fea que ahí sí fui, a uno de mis hijos le agarró una apendicitis. De golpe y eso en cuarentena es difícil. Así que lo acompañé al sanatorio y por suerte salió todo bien, lo operaron y ya está en su casa".