Francisco: la construcción de valores a través del deporte

Del Corral aseguró que, de las enseñanzas de Jorge Bergoglio, pudo aprender que, "detrás de una pelota de fútbol, hay una propuesta que tiene que ver con un estilo de vida, con aprender a vivir y a jugar en equipo".

Cuando se fundó Scholas Ocurrentes, el 13 de agosto de 2013, el Papa designó a Del Corral para encabezar su proyecto mundial. "Soy de los pocos argentinos que no entiende nada de fútbol. Cuando lanzamos Scholas en el Vaticano, pregunté en qué equipo jugaba (Lionel) Messi. Claramente el Papa no me eligió por mis conocimientos futbolísticos, pero, en estos 30 años junto a Bergoglio, aprendí que el fútbol es mucho más que un partido o un deporte".

"No aprendí de Bergoglio a jugar a la pelota, pero sí que una pelota de futbol tiene un poder mágico, cultural, para cambiar la educación. Él siempre dice que una educación que no genera cultura, no es educación. Y ese cambio educativo es el que están llevando a cabo los chicos de todo el mundo para hacer del odio y el desencuentro, la cultura del encuentro; para que haya paz y armonía" añadió.

Finalmente, destacó que, "cuando surgió Scholas, una de las tres patas fue el deporte, además del arte y la tecnología" y señaló que "ese deporte fue el que nos llevó a hacer un gran cambio en África, no sólo con el fútbol, sino también -por ejemplo- con el surf en Mozambique, para rescatar a los chicos de la prostitución infantil y de la esclavitud, o con las escuelitas de boxeo en México o en Italia".