¿Fuga o pacto suicida? Angustia por desaparición de una pareja de adolescentes

Se trata de Celina Abril Ríos, de 16 años, y su novio Sebastián Molina, de 15, quienes en la mencionada fecha avisaron que presuntamente se reunirían en la Plaza Atalaya, ubicada en el cruce de la Avenida Cristianía y la calle Jean Jaures, en Villa Luzuriaga.

"Desde ese momento no hay absolutamente nada sobre ellos. El celular de mi hija estaba en casa, pero sin el chip. Aparecen en una filmación de cámara de seguridad ese mismo día y sólo eso. Después hay llamadas extorsivas o gente que dice haberlos visto en distintas zonas. La verdad es que no paramos, pero hasta el momento no hay novedades", dijo Griselda Benítez, madre de la joven.

"Es desesperante y frustrante. Está trabajando la policía y la UFI 11 de La Matanza. En la justicia ya tuvimos las entrevistas. Se realizaron dos rastrillajes en todo este tiempo. Estamos pidiendo mayor movimiento. Vamos tratando de averiguar por nuestra cuenta, colaborar con la justicia y la policía. Lo que creemos es que se fueron por su cuenta, pero no entendemos cómo llevan tanto tiempo así. No tenían mucho dinero", dijo la mujer.

La situación llevó a las familias y amigos a realizar campañas de difusión de la búsqueda en redes sociales, y también con carteles en las calles y transporte público. Asimismo, se sumaron en la difusión el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la organización civil Missing Children. Quienes puedan aportar información, se solicita llamar al 0800-333-5500.