Informe especial: medio millón de personas se endeudaron para vivir

Según un informe de Focus Market, esas personas (monotributistas, autónomos, pequeños comerciantes y prestadores de servicios) se encuentran hoy con deudas que podrían quintuplicarse un año después y con una perspectiva de incertidumbre respecto al reinicio de sus actividades.

"Hay muchos prestadores de servicios que nunca han podido regresar a su actividad y se han endeudado con la expectativa de que las fases de la cuarentena evolucionarían y que podrían realizar ese repago de crédito al retomar la actividad", señaló Damián Di Pace en diálogo con este diario.

Según el economista jefe de Focus Market, "desgraciadamente esto no ha sucedido y hay nuevos deudores que se suman a aquellos que ya lo estaban y que no podrán pagar los compromisos de deuda asumidos".

"La economía se maneja por expectativas y la posibilidad de retorno a la actividad para muchos de estos servicios en las próximas semanas y en algunos casos meses es muy baja. Por lo cual se entra en un circulo vicioso de incremento de deuda sin ingreso", advirtió Di Pace.

La situación es particularmente compleja para monotributistas, autónomos, pequeños prestadores de servicios, comerciantes y oficios fuera de la actividad económica que con el correr de los meses las fases de Cuarentena han dejado de trabajar y de tener ingresos.

"Algunos de estos agentes económicos nunca han podido regresar a realizar sus tareas desde el 20 de marzo y su única forma de sostener los gastos de administración hogareña (alimentos, bebidas, higiene, cuidado personal, alquiler, impuestos, servicios, entre otros) ha sido contraer deudas", señaló el informe.

De esta manera, los niveles de endeudamiento de estas personas han crecido sustancialmente. "Para el caso del universo de monotributistas y autónomos de acuerdo al Banco Central de la República Argentina (BCRA) fueron otorgados prestamos a Tasa 0 por $ 50.500 millones", precisó Focus Market.

Según datos oficiales el universo que recibió este crédito es de 419.000 beneficiarios. Sin embargo de acuerdo a datos de AFIP aún existe 1 millón de créditos preadjudicados que no fueron tramitados.

El informe de la consultora explicó que en muchos casos, esas personas han elegido otras vías de financiamiento, porque no han querido aceptar las restricciones que tiene esa línea de crédito (como no poder comprar dólar ahorro, no hacer adelantos de tarjeta de crédito o no realizar consumos en cuota) o no han podido sacarlo por que no cumplían las condiciones.

En su informe Focus Market presentó 4 casos de personas que se debieron contraer deuda por $ 100.000 en el actual contexto de Pandemia, con diferentes tasas y costo financiero total para cada situación:

Entre ellos está el caso de Carla: una dermatóloga que hasta la cuarentena atendía en su propio consultorio. Frente a la imposibilidad de trabajar, debió recurrir a financiarse con la tarjeta de crédito emitida por una entidad bancaria. Acumuló una deuda que refinanció, según lo dispuesto por el BCRA, a una tasa compensatoria anual del 43%. Con tres meses de gracia, paga el saldo en 9 cuotas iguales y consecutivas. Una vez levantada la cuarentena, sólo por la devolución del préstamo (capital más intereses) tendría que pagar por mes $15.000, es decir $ 135.000 (35% más del saldo refinanciado).