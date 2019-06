Joaquín Furriel: "Fue como volver a andar en bicicleta"

Si se proyecta una tercera temporada, que es una de las posibilidades, podría ingresar como un aficionado al mundo del pesquisa policial para hallar, sobre todo, a chicos desaparecidos. Para esta temporada el personaje de Paola Barrientos pierde a su ex marido, un integrante-jefe de la barra brava de Boca, con un incendio intencional de la casa y desaparece el hijo adolescente de ambos.

"Estoy muy feliz con el producto. En la primera fue una temporada de mucha soledad y en la segunda es bien diferente por lo que vive mi personaje. Una de las grandes diferencias es que en esta temporada comparto muchas de las escenas y el encuentro con Moira diez años después es un vínculo muy extraño", cuenta Furriel que interpreta a un detective con características muy particulares porque él se coloca en detective ante los límites de la policía (ingresan dos nuevos personajes en esta institución: Claudio Rissi y Marcelo Subiotto).

Entre una y otra temporada pasaron tres meses, pero en el tiempo real de estreno entra una y otra pasaron casi dos años. "Tuve que volver a tener barba, el pelo más canoso y ser nuevamente Fabián Danubio. Para mí fue andar en bicicleta, de repente te subís. Es muy estimulante volver a encontrarte con equipó de trabajo que funcionó muy bien. En ese sentido había mucho espacio ganado. fuimos directo al hueso. En el primer día de grabación sentimos que había pasado una semana de esta historia tan maravillosa y atrapante".

En la segunda temporada se aborda la relación difícil entre padre e hija tras 10 años de cautiverio y entre ellos no hay punto de encuentro. Son dos desconocidos y para el personaje de Furriel "es un poco el nudo disparador. El buscó a Moira y encontró otra Moira y al volver a ser detective con otro caso diferente (el que le acerca el personaje de Barrientos) le permite seguir buscando a su propia hija. Danubio no es un superhéroe, pero sí se trata de un personaje muy rico y con mucho potencial. Tiene un fuego interno que no es fácil de apagar". Por lo que no extrañaría una tercera temporada. La primera se basó en el libro homónimo de Gustavo Malajovich y en la segunda se aportó un poco de lo que había quedado afuera, en especial, la reacción psicológica de una niña raptada. En la segunda temporada el caso es nuevo y podría haber más si se sigue con la miniserie.

Por lo pronto, la segunda temporada se realizó a raíz del éxito de la primera temporada que se estrenó en 2017 y la segunda "sale en setenta países. En Europa, en Asia, en África, en Estados Unidos, en toda Latinoamérica. La primera fue la más vista de los productos de Latinoamérica", señala con cautela Furriel y agrega que para él es una gran ventana de exhibición de su trabajo actoral.