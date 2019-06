Postergaron la audiencia entre Juan Darthés y Anita Coacci

La audiencia de conciliación debía ser este jueves, pero el actor presentó certificado médico justificando su profunda depresión. Por ello, la audiencia se pasó para el 4 de julio próximo, a las 14. Burlando aseguró que a Darthés "con seguridad lo vamos a tener en menos de 15 días, si su salud lo permite, acá en el país".

El galán está exiliado en San Pablo (Brasil) tras la denuncia de Thelma Fardin por violación, en diciembre pasado. Ahora, a través de su abogado, Fernando Burlando, se excusó de su presencia en el juicio que él inició por "calumnias e injurias" a Coacci, otra de sus presuntas víctimas de abuso.

Burlando justificó la ausencia de Darthés diciendo que su cliente se encuentra con un cuadro de "depresión profunda y ataques de ansiedad", según informe médico hecho en Brasil. Pero la defensa de Anita Coacci, Raquel Hermida Leyenda no cree ni un poco en el informe médico: "Darthés no tuvo intentos de suicidio ni recibe medicación y no quiere hacer una videoconferencia para que no se conozca el IP (identidad de su computadora)", dijo letrada, quien además cree que no vive en San Pablo, como informó al Tribunal al fijar dirección.

En el programa Pamela a la Tarde (América) se cruzaron los dos abogados: Raquel Hermida Leyenda y Fernando Burlando. Este último mostró ante las cámaras el certificado del informe de la psicóloga brasileña, Miriam Simoes Candido, con el diagnóstico de "depresión y ansiedad".

El mismo decía que el actor "Presenta gran sufrimiento psíquico, al recordar situaciones vividas por él y su familia, lo que le produce sensaciones físicas bastante graves, como palpitaciones, problemas respiratorios, temblores y sudoraciones. Se presenta abatido y desesperanzado en cuanto a su futuro, por lo tanto ansioso y deseoso de superar esta situación".

En el mismo se afirma que el actor no puede viajar a Argentina para afrontar las causas judiciales: "Por la fragilidad psíquica aún evidente en su comportamiento, se hace necesario que el no sea expuesto a situaciones traumáticas. Es recomendable que por un tiempo esté alejado de situaciones estresantes".

La justicia hizo lugar al informe en cuestión y pasó la audiencia para el 4 de julio. En tanto la defensa de Anita Coacci pidió que "la audiencia no sea prorrogada a más de 3 días" ya que quiere que la actriz sea escuchada. "Pedimos audiencia por el derecho a ser oída de Anita y reafirmar que su denuncia mediática no constituye delito porque la violencia sexual es un tema de interés público", remató.