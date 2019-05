Pero además, Jorge Bocacci, nacido en Lomas de Zamora, hincha de Los Andes, hijo único, en pareja con Edith, y con un hijo de 21 años, es recordado por muchos como el animador y presentador durante años de programas de catch recordados por varias generaciones, como "Lucha fuerte" y el mismo "Titanes en el Ring" en su segunda época.

FOTO Gustavo Fidanza / Diario Popular

Bocacci, quien asegura haber entrevistado y cultivado la amistad de muchos exponentes de la música porteña, y que recuerda entre sus mejores momentos una charla radial, teléfono por medio, con Sandro, de casi tres horas, señala que "traté de hacer lo que sentí y lo que me gusta, y siempre me sentí muy cerca del espíritu del tango y de sus creadores".

Hablando de su infancia, Jorge recuerda con gran cariño a su madre Georgina, ama de casa, y a su padre Tono, que era operario en una fábrica de vidrios en Llavallol, y señala que "pese a ser una familia muy humilde, ellos me apoyaron y me dieron aliento para un estudio secundario".

Jorge, que se recibió de técnico mecánico en la ENET de Temperley, casi no ejerció ese oficio. Luego de ser durante meses colectivero de la línea 36, en su barrio, cuenta que "llegué a cursar varias materias de ingeniería, pero junto a un amigo solía ir a escuchar música a cantinas de la Boca, y me atrapó la bohemia, la noche y el tango, hasta que por un cartel que ví en la calle, me picó el bichito del periodismo, y ahí fui".

Bocacci cursó la carrera de licenciatura en Periodismo en la Escuela Superior de la Universidad de La Plata. Relata que "la hice en tres años, y al poco tiempo de recibirme conseguí trabajo en la agencia Saporiti, que estaba en el centro, y que ya no existe. Allí hice mis primeras experiencias redactando cables y cubriendo notas, en la sección Política y luego en Deportes".

FOTO Gustavo Fidanza / Diario Popular

A partir de 1971, comienza para Jorge una saga en radio que no abandonaría hasta el presente. Después de formar parte del equipo informativo de radio Antártida, Jorge se decidió a hacer el curso de locutor en el Cosal, y condujo un micro llamado "Silbando Tangos" en radio Mitre.

Durante varios años, Bocacci fue además de locutor, animador de shows tangueros en distintos locales de la capital, donde tuvo el gusto de presentar y alternar con figuras como Floreal Ruiz, Rodolfo Lezica, Armando Laborde y Roberto Rufino, entre muchos otros. Recuerda que "por esos tiempos también estuve de jurado en Grandes Valores del tango, en canal 9, con Silvio Soldán y en un ciclo donde se contaban chistes con Eddie Pequenino".

Pero fue desde 1985 cuando Jorge inició el ciclo que mantiene hasta hoy: "Bocacci a tango limpio", en radio Argentina. "Ocupé el horario de la tarde, reemplazando nada menos que a Víctor Hugo Morales, que se fue con su equipo, ya muy exitoso, a Continental. Allí fuimos primeros en audiencia durante mucho tiempo. Durante varias horas pasaba tangos, daba información y efemérides, y recogía llamados de oyentes, y sin dudas marcamos un estilo que aún se mantiene".

GANADOR DE CINCO MARTÍN FIERROS

Entre 1990 y 2004, Jorge ganó cinco Martín Fierro, por Mejor Ciclo de Tango, y remarca que “fueron en las épocas de Del Plata, de Radio Diez y el último en Cooperativa, donde estoy hace 15 años, de 2 a 6 de la mañana” y remarca que “el programa también lo hago en radio Atlántica de Mar del Plata, por lo cual viajo cada quince días a esa ciudad”.

foto Gustavo Fidanza / Diario Popular

Pero además de su afición tanguera, Bocacci, un poco por casualidad, se involucró en otro mundo que no tenía previsto: el de catch, una disciplina de lucha que ya había conocido la fama y entretenido a varias generaciones de la mano de Martín Karadagian.

Jorge cuenta que “cuando estaba en canal 9, el productor Voiro me llama y me cita para que vaya a la Federación de Box el siguiente viernes. Me explica que quería que condujera un nuevo ciclo de catch que se iniciaría con el nombre de “Lucha Fuerte”. Yo no tenía idea de qué hacer, pero me animé. asi que presenté a los luchadores, muchos de ellos se habían ido del ciclo de Martín, y me dijeron que lo había hecho bien, pero que me faltaba un poco de énfasis”. De esta forma, Bocacci afinó la puntería, alargó las vocales, le dio un estilo más estentoreo a la presentación, y fue un éxito impensado. “Estuvimos un año y medio y tuvimos mucho eco, mientras tanto, yo seguía con los programas de tango”.

Tras un período en el que trabajó en la Costa, Jorge cuenta que “un día, en la playa de Miramar, veo venir a dos conocidos de físico inmenso: eran Rubén Peucelle, y José Luis, el campeón español. Me saludan y me dicen que Martín volvía con Titanes y que estaba buscando un locutor, le habían hablado de mí, y pese a mis reticencias, volví y me entrevisté con él. Me tomó una prueba, y fue exitosa, ya que estuvimos 13 años, todos los viernes por canal 11”.