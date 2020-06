Levantaron El Precio Justo por tres casos de coronavirus

En el primero de los casos, el productor de Lizy comenzó con los síntomas el domingo y por protocolo lo que se hace es aislar a todos los que estuvieron con él 48 horas antes. Telefe informó que desde ayer se emitirán programas grabados y en un comunicado detallaron: "En línea con el Protocolo de Viacom CBS y con las medidas dispuestas por el Gobierno para estas circunstancias, nuestro equipo ha contactado a todas las personas que han tenido un vínculo cercano con este empleado, y les hemos pedido que cumplan con la cuarentena. Los mantendremos informados de las novedades. La salud y el bienestar de todos los equipos son de suma importancia para la compañía".

Por su parte, Lizy utilizó su cuenta personal de Twitter para confirmar la noticia e informar cómo está transitando este momento. "¡Gracias a todos por preocuparse!", escribió la conductora, quien luego agregó: "Un compañero de nuestro equipo dio positivo en coronavirus, por eso voy a cumplir con los catorce días de aislamiento preventivo como lo indica el protocolo. ¡Gracias por estar siempre! ¡Los quiero!". También aclaró que ella se siente "bárbara". Explicó que la persona afectada trabaja en otra área, y que el aislamiento al que se someterá es por prevención y protocolo. El programa de Lizy era uno de los más cuestionados por los profesionales de la salud ya que al ser un programa en vivo, con muchos invitados, muchas veces no se cumplían con los protocolos de salud que imponía el gobierno. Este no es el primer caso que sacude a Telefé ya que hace unos días se confirmó que Martín Insaurralde había dado positivo por lo que su mujer, Jésica Cirio, quien trabaja en Morfi, tuvo que aislarse.

Lizy Tagliani por ahora decidió no hacer declaraciones públicas y solo en sus redes sociales lamentó lo que pasó pero aclaró que el caso no fue en el piso donde se hace el precio justo. "No fue en mi estudio fue en otro lado de El precio justo... es por prevención", sostuvo la animadora. Frente a un cuestionamiento en el que le sugerían a Tagliani que la situación en el equipo podría complicarse, y que en muchos casos no se toman los protocolos de distanciamiento en serio, la artista remarcó: "Pero no fue nadie del piso", aclaró. Habrá que ver como siguen las cosas pero lo cierto es que al menos por 14 días no habrá programa en vivo y Lizy deberá quedarse en casa.