Lo nuevo del Indio Solari se llama "El Cantante Tímido"

"Bueno, tocar con una tabla, con un un pedazo de madera... Unas buenas noches para ustedes, tengan buenas noches", dijo el Indio al terminar el tema.

Rápidamente, el video sumó más de 20.000 mil reproducciones y cientos de comentarios positivos. Así fueron algunos de los mensajes. "Quién pudiera, con tan solo una simple melodía, darle calma a la gente... gracias, esto es una caricia al estado de ánimo", dijo uno de los tuits cariñosos.

"Tu voz, lágrimas en mis ojos... Si pudieras comprender cuánto te amamos, lo bien que le hacés a nuestros corazones", agregó otro fan. "Me gusta la melodía, transmite una añoranza algo esperanzadora", expresó otra voz. "Qué locura, viejo, tener esta posibilidad de ver algo tan íntimo y expansivo a la vez. Extraordinario", afirmó otro seguidor. "Escuchar tu voz así, que estés en tu casa me transmite mucha paz, me hiciste llorar, Indio. Estaba triste y me diste paz, te amo", comentó otro ricotero.

También en sus redes, el artista venía de anunciar una nueva fecha de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda que lo acompañó hasta que él dejó de subirse a los escenarios, para el 7 y el 8 de marzo en el estadio Malvinas Argentinas. El 28 de ese mes se presentarán también en Rosario.

El grupo se había presentado a principios de diciembre en el mismo lugar para hacer un show a beneficio de Martín Carrizo, baterista y hermano de Cecilia Caramelito, que sufre Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

"Les doy la bienvenida a mis cuentas oficiales. A partir de ahora podremos comunicarles todas las novedades de una forma directa y certera. Atención que habrá más noticias", había escrito el Indio Carlos Solari, en su primer posteo en Instagram.