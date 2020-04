Marzol: "Andy no se hizo cargo ni pidió disculpas"

Aunque luego la bailarina le agradeció a sus seguidores, en las últimas horas reveló que una vez que finalizó la grabación del ciclo se comunicó con la producción y con Andy para hacerles saber sobre su descontento.

En ese sentido, explicó en un extenso descargo que "ya es de público conocimiento lo que pasó en el último programa de PH. Así que quería agradecer el apoyo no solo de mujeres sino de muchísimos hombres, de los medios y los colegas" y consideró que "lo más fácil hubiera sido atacar a la mujer y me parece que estamos haciendo un cambio social que está buenísimo".

Al mismo tiempo que aclaró que "el programa se grabó el jueves y cuando terminamos de grabar me sentí muy incómoda. El programa que salió al aire fue editado y por eso me vieron con cara bastante aburrida, descolocada; no suelo ser así, me gusta transmitir algo lindo y de hecho soy simpática" e indicó que "cómo fue evidente mi malestar, cuando terminó el programa me llamaron de la producción para disculparse y saber cuál fue mi descontento".

Es así que precisó que "antes del programa se habían comunicado conmigo para que les cuente anécdotas de mi vida para poder hacer puntos de encuentro y que yo pueda desarrollar. De las cosas que conté, no se mencionó absolutamente nada y las cosas que fueron editadas realmente me da vergüenza reproducirlas" y advirtió que "fue patético y tampoco las voy a mencionar porque no viene al caso y fue denigrante realmente".

"Cuando terminó el programa intercambié mensajes con el conductor, quien no se hizo cargo en ningún momento de lo que había pasado y mucho menos me pidió disculpas. Así que no espero unas disculpas ahora una vez que ya pasó todo", remarcó y afirmó que "intentó llamarme pero yo estaba muy angustiada y no quería hablar, así que por eso me expresé vía mensajes; eso fue lo que sucedió, en fin".

Por su parte, Yanina Latorre se metió en la polémica y aprovechó la ocasión para cuestionar duramente a Andy. "Noelia tiene derecho a sentirse incómoda. También creo que no se tendría que quejar porque Sex es la última obra que hizo", comenzó diciendo la panelista de LAM y sentenció: "igual Kusnetzoff, y es lo que me revienta de él, se hace el cool, el elevado, el distinto y al final termina haciendo lo mismo que todos nosotros. Habla de sexo, levanta títulos, se pelea con Noelia Marzol. Siempre lleva el quilombo del momento".

Así las cosas, Andy tiene dos frentes de conficto abierto: con Noelia y, ahora, también con Yanina.