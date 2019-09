Morena Rial y Facundo Ambrosioni fumaron la pipa de la paz

Ayer por la mañana More y su ex, Facundo Ambrosioni, firmaron que si el futbolista cumple con las reglas de conducta durante un año, la causa "se destruye y él queda sin antecedentes penales".

Según explicó a Teleshow Alejandro Cipolla, el abogado de la joven, esto se debe a que su representada no quiere continuar con los conflictos legales con el padre de su hijo, de quien se separó en julio pasado, tres meses después del nacimiento de Francesco Benicio.

Pese a que ella lo había denunciado por violencia de género, ambas partes firmaron un acuerdo que, según detalló Cipolla, "establece que no haya ningún inconveniente entre ellos, que tengan un trato cordial. Y, además, que él cumpla con las reglas de conducta que indica la ley".

Por su parte, aclaró que el acuerdo no establece "la culpabilidad de los hechos de Facundo en la violencia de género", sino que se realizó para "mermar la situación". "Ellos son dos adultos que están tratando de hacer lo mejor posible por su hijo", indicó, y agregó que antes de la audiencia, el futbolista estuvo jugando con su hijo de casi seis meses. Por una medida cautelar de Facundo, More no podía mostrar la cara de su hijo.