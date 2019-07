Para Lily Collins, la vida de Tolkien "parece un cuento de hadas"

¿Cuándo y cómo fue su primer encuentro con el mundo de Tolkien? Y aprovechando el tema literario, usted está haciendo el rol de Fantine en la nueva versión de "Les Miserables" de Víctor Hugo: ¿por qué es tan duradero ese carácter?

-Bueno, irónicamente film "Tolkien" y de inmediato hice "Bundy" y una semana después hice el rol de Fantine. Fueron unos ocho meses y yo haciendo carácteres distintos desde fantasía a cariñosa y luego a ser una persona muy confundida, pero conociendo la calidad de Dome (el director Dome Karukoski) que tenía la perspectiva correcta, y que podía conseguir tanto el lado romántico y de fantasía basada físicamente en la guerra, pero a mí, me bastó saber que era una historia verdadera.

Historia verdadera pero no completa, ¿verdad?

-La verdad es que ellos estaban enamorados y ella había sido prometida a otra persona y este hombre se reunió con Tolkien. Tomaron té los dos y el otro se retiró del compromiso. Ese incidente no está reflejado en el film. Ella y Tolkien eran huérfanos, se conocieron y se enamoraron al mismo tiempo. Parece un cuento de hadas pero fue realidad.

-Me encantó el trabajo de Tolkien porque amo a la fantasía desde que entendí lo que significaba esa palabra y eso fue cuando vi "Lord of the Rings" (2001) y "The Hobbit" (2012) y ellas completaron todas mis ansias de ver películas. Probablemente yo tenía más o menos 10 años de edad conociendo esas historias y las respectivas películas. El director Peter Jackson hizo un trabajo increíble. Esas seis películas son sólo una faz de los libros. Si usted actualmente leyera esos libros, hay mucho más para profundizar y filmar más películas.

¿Cómo es Nicholas Hoult, su compañero estelar, cuando no participa en las escenas de "Tolkien"?

-Hace tantas tonterías (risas). Usted me hace esa pregunta porque seguramente ya hablo con él. Es increíblemente bondadoso. No es solamente con usted, lo es con todas las personas ya sea miembro del elenco o no, con el chofer, con el que atiende el café, con todos. Es un ser humano que se preocupa. También es el primero en los trajes de moda. Sus pantalones son impecables. No creo que haya algo encubierto en su personalidad. Es muy abierto. Fue para mí una sorpresa bienvenida porque refresca el ambiente cuando habla.