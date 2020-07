Quilmes: familiares sospechan que el abogado desaparecido fue secuestrado

Lo último que se sabe de Altamura es lo que captó la cámara de seguridad de su domicilio, situado en la calle 25 de Mayo entre Lavalle y Brown, el lunes 13 a las 18.06. En las imágenes aportadas por su familia se lo ve llegar a bordo de su motocicleta, aminorar la marcha para entrar y repentinamente volver a acelerar para irse. Minutos después su celular se apagó y dejó de emitir señal.

Luego, cerca de las 4 de la madrugada del martes 14 entró al domicilio un hombre con su casco y con su moto, pero sostienen que "no era él, porque su contextura física es diferente". "Salvador mide casi dos metros y es flaco, y en las cámaras de seguridad se ve una persona robusta". Dos horas después esa persona volvió a salir y la familia reportó el faltante de una importante suma de dinero.

La denuncia por su desaparición fue radicada en la Comisaría 1era. de Quilmes y es investigada en conjunto con la DDI Quilmes y la Fiscalía Nº 1.

Donato, tío de Altamura, aseguró ayer que "la única filmación que tienen fue la aportada por nosotros’. "Su motocicleta fue detectada por una cámara siendo utilizada para cometer un arrebato en las calles Saavedra e Hipólito Yrigoyen y ahora nos dijeron que encontraron el casco en Villa Itatí de Bernal".

Ante los datos que al momento fueron recabados, Donato remarcó que "si mi sobrino está allí, no creo que esté de motus propio". "Es por eso que le solicitamos al fiscal Rivas que cambie la carátula de la causa para darle mayor amplitud. Que se investigue la desaparición como un secuestro, aunque no lo hayamos visto porque no tenemos las cámaras. A Salvador se lo tragó la tierra", expresó el familiar del abogado y, finalmente, consideró: "Creemos que ese día le quisieron hacer una entradera".