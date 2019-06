Sale Marcelo Iripino y entra Flavio Mendoza en el ciclo de Susana Giménez

Marcelo Iripino, histórico coreógrafo de Susana Giménez, reveló en una visita a Flor de Tarde, el programa conducido por Florencia de la V en Magazine, que "‘me desayuné este viernes" con que Flavio Mendoza tomará el lugar que él ha ocupado todos estos años para realizar la presentación de este año de la diva. ‘Me acaba de llegar un mensaje de Jorge Colombo diciéndome que me reemplaza Flavio. De base, a mi no me reemplaza nadie. Y como me dijo Jorge: ‘el éxito no se toca ni se mancha’", arrancó diciendo el integrante del espectáculo Bien Agentino.