Santiago viajó con el tango desde Medellín a Nueva York

No se trata de un relato imaginado, sino de la realidad. Porque Santiago Eduardo Cisnero (33), actor, cantante, docente y permanente buscador de nuevas expresiones del arte popular, es el protagonista de esta historia, que suele repetir año tras año, cuando va a la gran ciudad de los rascacielos a visitar a una hermana durante un mes, y despunta el vicio cantando en algún rincón del amplio parque neoyorquino.

Nacido en Morón, Santiago es soltero, dice ser de River aunque no le da mucha importancia al fútbol, pero le alcanza para intercambiar bromas con su padre, fanático de Boca. De chico jugó al voley, y asegura que su relación con la música fue desde muy joven, ya que tanto su viejo como su abuela eran muy tangueros.

Aunque aclara que "en la adolescencia me volqué al rock, y tuve grupos con amigos de punk y de hardcore, pero a los 17 encontré un disco de Troilo con Goyeneche, "Te acordás Polaco", de 1971 y me dio vueltas, sentí que el Polaco era más rockero que muchos".

Santiago cuenta que quería ser médico, pero al poco tiempo de empezar el CBC comenzó a estudiar teatro y esa vocación quedó trunca por otra que lo llenaba mucho más en lo interior. "Trabajé en una compañía de teatro independiente, me enganché con la bohemia de la ciudad, y lo primero que hice fue "Mustafá", de Armando Discépolo" y recuerda que "en esa época trabajaba en el call center de un banco, y me mudé a vivir en Capital, donde anduve por distintos barrios".

Entre sus formadores, Santiago cita a Pompeyo Audivert y Raúl Serrano, y señala que "lo que más me atraía era el teatro físico, la investigación de las acciones del cuerpo, y el actor como creador de símbolos, no tanto el lenguaje formal, aunque no desechaba el sainete ni el costumbrismo".

Participante eventual con algunos bolos en series o unitarios de TV, Santiago estudió canto con Mario Beneduche, Roxana Fontán y Marcelo Tommasi. Fueron momentos en los que conoció a un guitarrista, Leo Echaura, y surgió el proyecto de tocar tango en el subte.

Hasta que en 2013 a través de un casting, Santiago se incorpora al grupo Fuerza Bruta. Allí trabajó durante tres años y medio, la mayoría de los shows fueron en la sala Villa Villa, de Recoleta, pero también haciendo giras en las que conoció muchos lugares del país, incluida la presencia en el Cosquín Rock.

"Yo no tenía ni idea del uso de arneses, soy alto, aunque daba con el tipo físico. Allí había un rigor en el ensayo muy fuerte, y cada número se preparaba al detalle. Es un equipo de más de 60 personas entre bailarines, cantantes, acróbatas y técnicos, el riesgo físico es constante, pero estábamos muy cuidados".

Al tiempo de abandonar Fuerza Bruta, y tras un viaje a Colombia donde trabajó durante un año y medio, Santiago volvió a las esencias, y empezó a incursionar en la docencia, dando clases de canto, que es una de sus fuentes de ingreso. "Hoy estoy más dedicado a un repertorio de milongas, algo que convoca a mucha gente", dice, y detalla que "todos los domingos estamos en La Cucha Bar, en Castelar, donde suele haber invitados, y se arman unas buenas milongas, el repertorio para escuchar es bueno, pero a veces si no hay baile, muchos se van".

Además de organizar shows bailables en la Doña Cultural, en Haedo, Santiago comparte sus trabajos a dúo con un quinteto de piano, violín, guitarra y bandoneón, que aún no tiene nombre, pero con el que tocan en eventos y planean grabar un disco.