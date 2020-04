Tinelli tras polémica por avión sanitario ¿se va de El Trece?

Esta vez, Tinelli -furioso- salió con los tapones de punta, descartó dar una explicación por las redes sociales tal como lo hizo la primera vez, y eligió el programa de radio de Luis Novaresio en La Red, para echarle al grupo de medios para el cual trabaja por la información que dieron a conocer y hasta estpa pensando seriamente en no seguir en El Trece. Aunque no habló específicamente del tema, la pelea que se desató podría traer como consecuencia su alejamiento de la emisora.

Ante la publicación de que Tinelli violó la cuarentena al contratar un vuelo humanitario para recibir la medicación, el conductor se descargó con Novaresio: "Yo veo un hostigamiento sistemático de una mentira desde que nosotros llegamos al Sur; fundamentalmente del diario Clarín. Me sorprende porque es el diario de la empresa en que yo trabajo, a través de Canal 13. Me ha tratado dos veces en dos editoriales de pelotudo, con una falta de respeto absoluto... No llego a entender el porqué".

Luego Tinelli explicó que la contratación del taxi aéreo sanitario se debió a que no conseguía la medicación en Esquel: "Yo no me moví en los 25 días que estoy acá. Nosotros lo único que hicimos es seguir un tratamiento médico. No teníamos los medicamentos, los pedimos a Buenos Aires y pagamos un taxi aéreo hasta Esquel".

Sin entrar en detalles sobre los tratamientos médicos de él y su hija, Tinelli aclaró: "Es algo normal. Lo tengo y no consigo la medicación acá. Y Cande continúa un tratamiento de salud que tiene hace años. Es algo privado". E insistió: "Es un traslado de medicamento a una ciudad autorizada. Puedo mostrar los papeles de la empresa del taxi aéreo en donde figura ‘traslado de medicamentos para pasajeros en la ciudad de Esquel’. Nada más", se desahogó.

En cuanto al trabajo, Tinelli agregó que él por su trabajo de comunicador, conductor y responsable de la producción de otros programas, como Corte y Confección (El Trece) y Hay que Ver (Canal 9) puede desplazarse para continuar con las tareas laborales: "Estoy trabajando como si estuviera en el departamento de Buenos Aires. Al ser comunicador me puedo mover por todo el país. Sigo trabajando desde acá, ayudando a los curas villeros, también en la AFA, en la SuperLiga, y en mi empresa", por su productora La Flia.

A su vez, Tinelli señaló que al confirmarse la cuarentena hasta fines de abril el había escrito un tuit en el que atrasaba el estreno. La gran pregunta que queda picando es si esta pelea a nivel empresarial afectará el destino de Showmatch en la pantalla de El Trece y en un año extremadamente complicado por las consecuencias económicas que está dejando esta cuarentena obligatoria, a raíz de la dificultad de conseguir sponsors y el pago de los sueldos en tiempo y en forma.