Tinelli vuelve a postergar el arranque del Bailando

Si antes de la pandemia del coronavirus el drama era la baja constante de año tras año del rating, ahora esa discusión pasó a otro plano porque hoy el gran problema es con qué formato hacer televisión ante el aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige de manera estricta y extensiva desde el 20 de marzo pasado y no se sabe, a ciencia cierta, hasta cuando se extenderá ya que siempre se van alargando los plazos, ahora prevista hasta fines de abril.

Ahora Marcelo Tinelli confirmó en las redes sociales y desde Esquel, donde eligió pasar la cuarentena, el retraso de la salida al aire de su ciclo Showmatch, en un principio anunciado para el 27 de abril.

"Al confirmarse la cuarentena hasta fines de abril, hemos decidido junto a las autoridades de @eltreceoficial postergar el inicio de @ShowMatch para la primera quincena de mayo. Falta muy poquito para volver a vernos", escribió el propio Tinelli en su cuenta de twitter.

El regreso de Bailando por un Sueño, pese a la confirmación de los 24 participantes la semana pasada, es mucho más complicado que el optimismo de Tinelli de correr la fecha del estreno del 27 a la primera semana de mayo.

Primero tiene que sortear la barrera de la Asociación Argentina de Actores que respeta a rajatabla las restricciones del gobierno (sus voceros afirman y reafirman que el mundo del espectáculo es el último escalafón laboral que retomará el trabajo).

La entidad emitió un comunicado al respecto sobre que no hay negociaciones con ninguna productora para retomar las grabaciones de ficciones ni de ninguna otra índole: "Ante versiones periodísticas de una supuesta "negociación" de la empresa Polka SA con nuestro sindicato para reiniciar las grabaciones de sus ficciones, queremos dejar taxativamente aclarado que no existen tales negociaciones con la empresa mencionada, ni con alguna otra empresa. Nuestro sindicato no comenzará ninguna charla específica en este momento, y que la toma de decisiones al respecto dependen del desarrollo en nuestro país de los acontecimientos ligados a la terrible situación provocada por la pandemia Covid-19 y de las resoluciones que tomen las autoridades nacionales".

Tanto los concursantes de la pista más famosa del país como los humoristas contratados, estos últimos invitados para otro segmento paralelo al baile, responden al Sindicato de Actores por lo que les cabe las mismas resoluciones que con la ficción.

Otro problema que se le suma a Tinelli -como a todos en la TV abierta y cerrada- es la virtual caída de los anunciantes. Muchas de esas empresas, producto del Coronavirus, atraviesan una crisis sin igual a tal punto de pagar los sueldos en cuotas y pagar la mitad. No hay que olvidar que Showmatch es uno de los ciclos más caros en materia de producción y del valor de las publicidades.