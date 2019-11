Tras su noche inolvidable, Pampita ya piensa en Francia

Atrás quedó una noche de la que Pampita nunca se olvidará. Desde el momento en el que ingresó al altar, acompañada de sus tres hijos, a todo lo que fue una velada perfecta. En el improvisado altar en el que una jueza los casó de manera formal, Pampita le dedicó unas tiernas palabras a su marido que lo hicieron emocionar hasta las lágrimas: "El 8 de febrero miré al cielo y le dije: "Bueno ya está, yo quiero un compañero en esta vida. Para soñar juntos, para contarle mis cosas. Sueño con volver a formar una familia, quiero alguien que esté en mi día a día, en mi minuto a minuto. Quiero cuidar a alguien, quiero mimarlo. Me parece que ya es hora", dijo.

"Y lo pedí con tantas ganas, con tantas fuerzas, que no tengo dudas que me escucharon. Y no solo me escucharon, sino que me dijeron que me iban a manda a alguien, pero nunca me imaginé que me iban a mandar al mejor. Y tampoco que iba a venir con dos soles a los que amo igual que te amo a vos y que son mi familia. Gracias al cielo por mandarme al mejor hombre", le dijo mirándolo a los ojos.

"Te amo como nunca pensé que podía llegar a amar. Desde el primer día que te vi super que eras la mujer de mi vida y no puedo dejar de pensar en todos los días que vamos a compartir juntos", respondió él.

Si bien la fiesta tuvo 300 invitados y fue en el exclusivo Palacio San Souci, los invitados que hablaron destacaron la humildad y sencillez con las que los novios pasaron la noche. Pampita tiró el ramo a sus amigas solteras como en todos los casamientos y también estuvo la ceremonia en la que cada una sacó la cinta de la torta para llevarse un anillo de Jean Pierre.

El vals fue uno de los momentos más emotivos de la noche ya que cada uno de los invitados acompañó a la pareja con estrellitas que decoraron el momento como si fuese una película. Los invitados famosos que estuvieron desde la tarde fueron Pancho Dotto, Valeria Maza y marcela Tinayre. Después de las 12 llegó el resto entre los que estaban Marcelo Polino, Florencia Peña, Aníbal Pachano, Rocío Guirao Díaz, Fernando Burlando y Barby Franco y Chano Moreno. La noche terminó entrada la madrugada con un final de fiesta en el que posaron todos los invitados. Una noche imposible de olvidar...