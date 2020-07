Vecinos de Villa Madero con terror por ola de robos

En tanto, de acuerdo a lo que pudo averiguarse, los investigadores del hecho se encuentran analizando las imágenes de las cámaras de seguridad que captaron la secuencia de este asalto y buscan a identificar a los miembros de la denominada "Banda de la Suran", a la que le atribuyen la autoría de, al menos, otros cinco hechos de las mismas características.

El caso difundido ocurrió, días atrás, sobre la calle Domingo Millán, casi Junín, en pleno centro comercial de Villa Madero, cuando los ocupantes de una Volkswagen Suran de color gris plata sigue de cerca al conductor de una camioneta utilitaria, al que, en determinado momento, encierran contra la vereda en una riesgosa maniobra.

Según se pudo observar en las grabaciones, una vez que logran que detenga la marcha, se bajan tres sujetos, algunos de ellos con armas de fuego, para en pocos segundos despojarlo de una suma de dinero y objetos personales, antes de escapar.

Si bien, en esta oportunidad, no le sustraen el vehículo, también se conoció otro video, en el que los miembros de la Banda de la Suran interceptan a un hombre en la esquina de avenida San Martín y Domingo Millán, casi en el límite con la localidad de Tapiales, para bajo amenazas de muerte a punta de pistola le roban su auto y huyen a toda velocidad.

En declaraciones al portal "El 1 Digital" de la Universidad Nacional de La Matanza, los vecinos manifestaron que "acá en Villa Madero te tenés que cuidar hasta cuando subís el auto a la vereda, tenés que apagar las luces una cuadra antes para no llamar la atención y la Policía parece que no sabe que existe esta zona, ya que los patrulleros no se ven nunca".

"Te roban a las 10 de la mañana, a las 11, a las 12 del mediodía, a toda hora. Ya no sabemos qué hacer, estamos a merced de los delincuentes", se quejó otro de los habitantes de esta localidad, quien argumentó que "te asaltan y enseguida escapan, ya que tienen cerca de la General Paz, a la autopista Riccheri. Esto es tierra de nadie".