No hay duda que la feroz pelea con su par Mónica Farro en el escenario hizo mella en Sol Pérez. En enero pasado de una manera inconcebible se suspendió una función por internas irreconciliables. La vedette deja la obra a fines de febrero y los últimos 15 días (ya de marzo) será reemplazada por una actriz marplatense. La artista en cuestión se viene preparando desde enero en caso que el conflicto entre las dos vedettes sea imposible de manejar sobre las tablas. Por las dudas, la artista oriunda de La feliz se había estudiado los dos papeles.

En el elenco la decisión de Sol Pérez no cayó de la mejor manera y si bien hay un silencio sepulcral, Carmen Barbieri ante la prensa usó su artillería irónica para apuntar contra Pérez, quien fuera su vedette predilecta: "Recién me entero. ¿No va a estar los 15 días de marzo? Te creo. Ahora voy a preguntar. Me hubiera gustado que Solcito estuviera hasta el final. Vamos a tener que ensayar con la reemplazante entonces", señaló con sorpresa ante las cámaras de Intrusos (América). Y remató: "Imagino que se irá porque tiene otros compromisos. No sé qué contrato firmó. Lo que sé es que seguimos hasta el 15 de marzo, que volvemos en Semana Santa y que vamos a hacer gira con la obra".

Aunque sin nombrarlo Carmen le pegó al productor, Guillermo Marín, con quien Pérez arregló los términos de su salida. Según ella misma: "No hay razones principales. Tengo que ponerme a trabajar en Buenos Aires. Estoy en Radio Rivadavia, que se mudó, y los dos programas de tele en los que estoy ya arrancaron; tengo que negociar con la radio y con la tele. Es algo que estaba charlado con la producción. Está todo bien", también contó a Intrusos.

Sobre su vida sentimental, Sol Pérez confirmó crisis con su novio Guido Mazzoni. Por si fuera poco abrió una polémica sobre el uso y abuso del feminismo: "Lo utilizan para ganar plata, pero después se dan vuelta y te agreden. Me parece que muchas escriben libros sobre el feminismo, sobre cómo llevar esta lucha. Está bueno, pero me parece que también es abusar de gente que tal vez necesita leer esos libros para informarse".