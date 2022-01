Colegios privados: alza en cuotas, caída de matrículas

Los datos surgen de un informe realizado por el Instituto de Estudios de Consumo Masivo (INDECOM), en referencia a las deudas acumuladas en la matriculación de los estudiantes de cara al ciclo lectivo 2022.

"Las subas de las cuotas trepan hasta un 40 % en algunos establecimientos pagos y el éxodo hacia escuelas públicas rondaría el 20 %", afirmó el trabajo.

Según el análisis, la pandemia de coronavirus dio lugar a un perjuicio económico que afectó tanto a los colegios de gestión privada como a los padres de los alumnos. Por un lado, entre marzo de 2020 y mediados de 2021, el aislamiento total o parcial afectó los ingresos de muchas familias que no pudieron cumplir con el pago de las cuotas mensuales.

Por su parte, los colegios se vieron obligados a no aumentar las tarifas y a cancelar los intereses por mora lo que afectó su economía, poniendo en riesgo, incluso, su continuidad.

Un trabajo anterior de IDECOM había determinado que a fines del 2020 había "una mora promedio en el pago de las cuotas mensuales del 61,3 %".

El trabajo estableció que el 75 % de los padres que no habían podido cumplir con los pagos en término lo hacían por haber percibido menos ingresos durante la cuarentena, mientras que el 13 % afirmaba que no abonó por haber perdido su empleo durante la pandemia, y el 12 % restante reconocía que se negaba a abonar por considerar que la enseñanza virtual no estaba a la altura de los costos que insume la educación bajo la modalidad presencial.

Según la entidad, esa situación trajo aparejados severos daños económicos en las distintas instituciones. En este punto, el informe señalaba que "el 71 % de las escuelas ya mantenían deudas de impuestos, servicios públicos, aportes previsionales y proveedores en general".

"Afortunadamente para las entidades, entre febrero y julio de 2021, con el retorno de las clases mixtas, y luego, con la vuelta a la presencialidad, la mora en los pagos de las cuotas mensuales se redujo alrededor de un 40 %", destacó el trabajo.

Sin embargo, un nuevo estudio de INDECOM determinó que la situación volvió a complicarse para los padres a partir de que el Estado nacional autorizó nuevas subas en las cuotas mensuales.

El nuevo informe, que se llevó a cabo entre el 1 de noviembre y el 23 de diciembre del 2021, determinó que la suba en los valores mensuales volvió a disparar las deudas promedio que mantienen los padres con los colegios hasta hoy, ubicándolas entre los $15.000 y los $90.000".

El análisis se realizó sobre un total de 211 instituciones de educación privada y unas 77 escuelas públicas, en sus tres niveles de enseñanza (inicial, medio y superior), en el ámbito geográfico de la Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, La Pampa, Neuquén y Río Negro.

Miguel Calvete, presidente de INDECOM, señaló que lo más preocupante a la fecha es que "desde las áreas administrativas de todos los colegios privados se confirmó que el 38,7 % de las familias no cumplieron con el pago de la matriculación para el ciclo lectivo 2022".

En el desglose, los datos parecen menos alentadores aún, dado que el informe detalla: "El total está compuesto por un 24,6 % promedio de padres que aún no confirmaron si sus hijos seguirán cursando este año en el ámbito privado y un 14,1 % que ni siquiera se comunicó para regularizar su situación".

"A eso se le suma que las instituciones informaron en diciembre que se aplicará un nuevo incremento promedio del 40 % en las cuotas previstas a partir de marzo próximo, según la institución y el formato de enseñanza, lo cual complica aún más la posibilidad de las familias de ponerse al día", agregó Calvete.

En ese sentido, el estudio arrojó que las inscripciones en listas de espera de las escuelas públicas crecieron un 19,4 % con respecto a 2021.

"Está claro que muchos padres ya han decidido directamente optar por la educación pública o están esperando hasta último momento para ver si pueden saldar sus deudas y lograr que sus hijos continúen en los colegios de enseñanza privada", explicó el analista de consumo.

Y agregó: "Otro ítem que hace a la falta de comunicación de los padres se debe a la ausencia de vacantes que existe en los establecimientos públicos que, en su mayoría, ya están sobrepoblados".

El único dato positivo en el ámbito privado, es que hubo un incremento en las matriculaciones en el nivel maternal e inicial de 9 %, recuperando la caída del 7,6 que se produjo en 2021 y creciendo un 1,4 % durante este año. Este sector fue el más afectado durante el aislamiento obligatorio, llevando al cierre al 5 % del universo escolar en esos estratos.

Para Miguel Calvete, "está claro que las bajas y los retrasos en el proceso de matriculación tienen que ver con la imposibilidad que tienen muchas familias de regularizar sus deudas", pero también "con los aumentos desmedidos en las cuotas, que se estima que podrían llegar a subir más del 70 % durante el año".